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第二屆500碗／人氣店家出攤 吳銘麵館、劉美麗紅燒肉、陳秋剛綿綿冰

聯合報／ 文／林芷婕
正宗阿角紅燒肉 劉美麗販售最紅招牌「現炸紅燒肉」，炸得酥脆鹹香，是市集內人氣最高的一攤。｜圖片提供：500輯攝影團隊
正宗阿角紅燒肉 劉美麗販售最紅招牌「現炸紅燒肉」，炸得酥脆鹹香，是市集內人氣最高的一攤。｜圖片提供：500輯攝影團隊

第一屆500碗得主，基隆仁愛市場內知名的「吳姳麵館」、被譽為台北最強紅燒肉的「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」與桃園甜品名店「陳秋剛綿綿冰」一同出攤首度舉辦的「500碗小吃派對市集」。

基隆「吳姳麵館」這次帶來以麻油和特製果醬調味的「生醃干貝醬油漬包飯」及「超肉感香腸」。｜圖片提供：500輯攝影團隊
基隆「吳姳麵館」這次帶來以麻油和特製果醬調味的「生醃干貝醬油漬包飯」及「超肉感香腸」。｜圖片提供：500輯攝影團隊

基隆「吳姳麵館」端出熱門品項，以麻油和特製果醬調味的「生醃干貝醬油漬包飯」及「超肉感香腸」等美味單品，還有中秋節XO醬禮盒現場販售。

「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」以最紅招牌「現炸紅燒肉」吸引全場最多排隊人潮，滾滾油炸的鹹香讓現場早早排起超長隊伍，紅燒肉總細分五種部位可供選擇，二層肉、三層肉及夾心肉肥肉瘦肉分佈不同，可憑自己喜好挑選，另外還有店內大受歡迎的全瘦肉Q感小不點，以及松板肉則是脆又油的口感。

適逢天氣炎熱，口味眾多的陳秋剛綿綿冰吸引了不少人潮排隊，在店內大受歡迎的百香果、芒果等都受好評。｜圖片提供：500輯攝影團隊
適逢天氣炎熱，口味眾多的陳秋剛綿綿冰吸引了不少人潮排隊，在店內大受歡迎的百香果、芒果等都受好評。｜圖片提供：500輯攝影團隊

來自桃園的「陳秋剛綿綿冰」這次帶來各種人氣水果口味，口感綿密而扎實，無論是應時的芒果、火龍果還是傳統的小紅豆、芋頭皆能在現場品嘗到！

「吳姳麵館」現場販售中秋節XO醬禮盒，一個滿滿干貝斯，一個以丁香調味放入整顆干貝，兩種都辣香十足。｜圖片提供：500輯攝影團隊
「吳姳麵館」現場販售中秋節XO醬禮盒，一個滿滿干貝斯，一個以丁香調味放入整顆干貝，兩種都辣香十足。｜圖片提供：500輯攝影團隊
來自桃園的「陳秋剛綿綿冰」這次帶來各種人氣水果口味，每口都在嘴裡化了開來，顏色鮮豔的火龍果相當吸睛。｜圖片提供：500輯攝影團隊
來自桃園的「陳秋剛綿綿冰」這次帶來各種人氣水果口味，每口都在嘴裡化了開來，顏色鮮豔的火龍果相當吸睛。｜圖片提供：500輯攝影團隊
正宗阿角紅燒肉 劉美麗販售在市集上販售招牌「現炸紅燒肉」，頂著台北最強的名聲吸引了超長的排隊人龍。｜圖片提供：500輯攝影團隊
正宗阿角紅燒肉 劉美麗販售在市集上販售招牌「現炸紅燒肉」，頂著台北最強的名聲吸引了超長的排隊人龍。｜圖片提供：500輯攝影團隊
正宗阿角紅燒肉 劉美麗販售在市集上販售招牌「現炸紅燒肉」，五種不同部位提供選擇，成為市集上最受歡迎的攤位。｜圖片提供：500輯攝影團隊
正宗阿角紅燒肉 劉美麗販售在市集上販售招牌「現炸紅燒肉」，五種不同部位提供選擇，成為市集上最受歡迎的攤位。｜圖片提供：500輯攝影團隊

第二屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2024

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜帝王蘇格蘭威士忌

指定用車｜SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車

贊助單位｜丸莊醬油

名單：點此看【第二屆500碗】完整得獎名單

官網： https://udn.com/500bowlsaward

500碗2024全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/VM50ky

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆 桃園 燒肉

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