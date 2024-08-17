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第二屆500碗／人氣店家出攤 吳銘麵館、劉美麗紅燒肉、陳秋剛綿綿冰
第一屆500碗得主，基隆仁愛市場內知名的「吳姳麵館」、被譽為台北最強紅燒肉的「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」與桃園甜品名店「陳秋剛綿綿冰」一同出攤首度舉辦的「500碗小吃派對市集」。
基隆「吳姳麵館」端出熱門品項，以麻油和特製果醬調味的「生醃干貝醬油漬包飯」及「超肉感香腸」等美味單品，還有中秋節XO醬禮盒現場販售。
「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」以最紅招牌「現炸紅燒肉」吸引全場最多排隊人潮，滾滾油炸的鹹香讓現場早早排起超長隊伍，紅燒肉總細分五種部位可供選擇，二層肉、三層肉及夾心肉肥肉瘦肉分佈不同，可憑自己喜好挑選，另外還有店內大受歡迎的全瘦肉Q感小不點，以及松板肉則是脆又油的口感。
來自桃園的「陳秋剛綿綿冰」這次帶來各種人氣水果口味，口感綿密而扎實，無論是應時的芒果、火龍果還是傳統的小紅豆、芋頭皆能在現場品嘗到！
第二屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2024
主辦單位｜500輯
合作夥伴｜Uber Eats
指定用酒｜帝王蘇格蘭威士忌
指定用車｜SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車
贊助單位｜丸莊醬油
官網： https://udn.com/500bowlsaward
500碗2024全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/VM50ky
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