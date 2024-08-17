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第二屆500碗／不變的味道 傳承三代上榜老店好滋味

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「台中藏阿胖烘焙麵包坊」第二代傳人洪正舫(中)，自評審世界麵包冠軍吳寶春（右）與有趣市集創辦人謝維智手中，接下獎牌。圖／500輯攝影團隊提供。
「台中藏阿胖烘焙麵包坊」第二代傳人洪正舫(中)，自評審世界麵包冠軍吳寶春（右）與有趣市集創辦人謝維智手中，接下獎牌。圖／500輯攝影團隊提供。

在疫情之中我們告別了許許多多的好味道，尤其許多經營逾半世紀的老字號小吃，也在眾人的惋惜聲中成為絕響。但值得慶幸的是，在本屆「500碗」榜單中，有許多已經傳承到第二代、第三代的好味道，依舊堅持著先輩創業時的信念，不偷工、不減料，只做實實在在的好滋味。

連續兩年進榜、並在今年一舉獲得「2碗」肯定的台北「豬肝榮仔」第三代傳人許瓊文表示：「葉怡蘭老師說，她擔心台灣小吃還能夠在街頭存續多久？其實這也是我一直在擔憂的事情。所以我期許『500碗』這個獎項，能夠一直持續下去。」

台北「豬肝榮仔」第三代傳人許瓊文。圖／500輯攝影團隊提供。
台北「豬肝榮仔」第三代傳人許瓊文。圖／500輯攝影團隊提供。
豬肝榮仔：豬肝湯。圖／報系資料照
豬肝榮仔：豬肝湯。圖／報系資料照

今年同樣獲得「2碗」殊榮的台中「湖南味牛肉麵」的各式麵點，讓評審謝忠道讚不絕口，經營者小汪也是第三代傳人。「我還是保留爺爺時代的經營方式，店裡除了蔥、蒜、醋以外，像辣椒油、豆瓣…等，我們都是自己再調整味道。雖然麵條不是自己桿，但是我們的供應商只供應我們一家。」他解釋：「因為我們家的麵條成分比較簡單，只有麵粉跟水，不像一般麵條為了求筋道，會在裡面打鹼。」

台中「湖南味牛肉麵」第三代經營者小汪。圖／500輯攝影團隊提供。
台中「湖南味牛肉麵」第三代經營者小汪。圖／500輯攝影團隊提供。
湖南味牛肉麵：陽春麵。圖／林裕森提供
湖南味牛肉麵：陽春麵。圖／林裕森提供

「台中藏阿胖烘焙麵包坊」的第二代傳人洪正舫，這次不但一舉拿下「2碗」，其中一碗還來自世界麵包冠軍吳寶春，別具意義。洪正舫表示：「我們的麵包不會加乳化劑等添加物。我們家經營24年以來，一直致力於製作沒有任何添加物的麵團，我們會自己養天然酵母的菌種——魯邦種（Leaven），可以取代乳化劑等添加物的功能，讓麵團還是能夠保濕、不老化。」她堅定地說：「這是我們24年來都能夠安然度過食安問題的原因。」

台中藏阿胖烘焙麵包坊（羅芙）：蔥麵包。圖／鄒駿昇提供
台中藏阿胖烘焙麵包坊（羅芙）：蔥麵包。圖／鄒駿昇提供

第二屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2024

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜帝王蘇格蘭威士忌

指定用車｜SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車

贊助單位｜丸莊醬油

名單：點此看【第二屆500碗】完整得獎名單

官網： https://udn.com/500bowlsaward

500碗2024全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/VM50ky

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

味道 小吃 麵包

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