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第二屆500碗／老爺執行長沈方正：台灣小吃有三大特性

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
沈方正從一千多家口袋名單中，挑選出10碗，形容過程「天人交戰」。圖／500輯攝影團隊提供
沈方正從一千多家口袋名單中，挑選出10碗，形容過程「天人交戰」。圖／500輯攝影團隊提供

吸引近千萬人次討論的「500碗」，第二屆完整名單今（17日）揭曉，全台469間小吃入選，92間蟬聯。老爺酒店集團執行長沈方正出席時指出，「原以為是一場輕鬆愉快的評審活動，沒想到選碗的過程卻是天人交戰」，他也透露，在評選時還差點鬧家庭革命，「一旦推薦愛店，自己可能就吃不到了」。

沈方正愛吃懂吃，口袋的小吃名單遍布全台，第二屆名單是從一千多家店中、不斷篩選出的10家，「簡直可以跟奧斯卡、葛萊美等大獎比美」。

沈方正分析，台灣小吃有三大特性，「第一就是有濃厚的個人性，每個人都有生活中的500碗地圖，其中充滿許多自我探索」。「第二就是強烈的地方性，像是客家原鄉的米苔目、粄條，海邊的一碗餛飩湯、自然會加入蝦米。一碗小吃，可以吃出各地方的特色。」

「第三是小吃的台灣性。」沈方正笑說，「台灣人往往對於不太重要的東西，過度重視，第一當然是政治，其實更應該激烈討論的還很多，像是教育、國土政策」，他認為，「唯一超越政治的，就是小吃。其激情，有如法國人說起愛情」。妙趣比喻，引起台下哄堂大笑。

台灣小吃從福建來、再下南洋，留在台灣的，就成為了獨有的風味，「這就是小吃獨特的台灣性」。

第二屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2024

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜帝王蘇格蘭威士忌

指定用車｜SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車

贊助單位｜丸莊醬油

名單：點此看【第二屆500碗】完整得獎名單

官網： https://udn.com/500bowlsaward

500碗2024全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/VM50ky

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台灣人 地圖 小吃

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