第二屆500碗／評審謝忠道：感謝職人保存台灣小吃

旅法美食作家謝忠道，今年第二度擔任「500碗評審」，在致詞中分享了他對台灣小吃的熱愛與擔憂。「其實我今天有點不太好意思站在這裡講話，雖然我是彰化人，但我平常是住在巴黎。」謝忠道表示：「但是每一次我回到台灣，我最想吃的東西，真的不是什麼大餐，而是在地小吃；特別在彰化，我會到處去吃我以前熟悉的小吃，還有我過去還沒有發掘到的小吃。」

不過，在謝忠道近幾年的觀察中，發現小吃越來越不容易經營，「特別是我從小吃到現在的一些老字號，傳到了年輕的第二代、第三代，要接手並不是那麼容易。」

「做小吃在開店前要採買、要清洗、要備料、要煮、要熬，開店以後經常處在高溫的環境，並且工作時間很長。收店之後要清、要洗、要打掃。」謝忠道指出：「為什麼年輕人不太想去接小吃，我們是多少可以理解的。」

謝忠道回憶有一次與飲食生活作家葉怡蘭聊小吃時，葉怡蘭感慨地說道：「時代不易，小吃能保存多少、算多少。」謝忠道表示：「所以今天我真的要非常謝謝這些能夠把台灣小吃保存下來的這些職人，這些很努力在保存我們小吃文化的職人。」

此外，謝忠道也觀察到，「我這次回來在彰化到處吃小吃的時候發現，許多移工帶來他們的南洋料理，包括越南料理與印尼料理等等，顯示他們開始融入台灣的生活。」謝忠道期許，「我希望有一天在我們的小吃清單裡面，也會出現所謂的南洋料理，讓在這裡打拼的移工，也融入我們的社會公民生活。」

第二屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2024

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜帝王蘇格蘭威士忌

指定用車｜SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車

贊助單位｜丸莊醬油

名單：點此看【第二屆500碗】完整得獎名單

官網： https://udn.com/500bowlsaward

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