第二屆500碗／二次陳釀工藝加持 帝王Dewars蘇格蘭威士忌醇順香甜

第二屆、2024年的「500碗」頒獎典禮已於今日下午盛大公布榜單，同時頒獎典禮現場外的四四南村也舉辦了熱鬧的市集活動「500碗小吃派對市集」，並有全台多家美味小吃與知名威士忌品牌、帝王Dewars威士忌也於現場出攤。

喜寶國際董事長夏志國CK與百加得商務總監江導岷Chris與喜寶國際同仁。圖／Dewars提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 帝王威士忌與中山區特色酒吧「當吧」合作，推出以「帝王12年初次波本桶」之特調、「老舊的磨豆器」。圖／Dewars提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

帝王威士忌（Dewars）在百年歷史中又以「二次陳釀」工藝最為經典。全新「帝王12年蘇格蘭威士忌」則在維持「二次陳釀」工藝的前提下全新升級，酒液不僅置入「初次波本橡木桶」中進行二次陳釀，木桶並是首席調酒師Stephanie MacLeod親自挑選，Stephanie MacLeod更是由2019年起、六度蟬連IWC國際威士忌競賽的「年度最佳首席調酒師」，好品味可略窺一二。

而為了全新「帝王12年蘇格蘭威士忌」、Dewars並與中山區知名話題酒吧「當吧PawnBar」合作，運用「帝王12年初次波本桶」威士忌為靈感，調製出一杯兼具話題、美味的特調「老舊的磨豆器」；其風味保留了全新「帝王12年蘇格蘭威士忌」醇順、甜且不辣的口感，並有著威士忌的鮮明果香、咖啡與Aperol的苦甜，獨特層次中並有著桃子、綠胡椒的甜美與辛香，可在「500碗小吃派對市集」中帝王威士忌攤位中詢問點用。

中山區知名話題酒吧「當吧PawnBar」，以老當舖改造而成、別具特色話題。圖／Dewars提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第二屆、2024年的「500碗」完整榜單已於500輯臉書粉絲專頁、網站中公布，而「500碗小吃派對市集」則將於今、明兩日舉辦，地點位於四四南村，地址為台北市信義區松勤街52號，今日將持續至晚上9點為止，第二日、8月18日（日）則將從早上11點開始、直至晚上7點為止。

第二屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2024

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜帝王蘇格蘭威士忌

指定用車｜SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車

贊助單位｜丸莊醬油

名單：點此看【第二屆500碗】完整得獎名單

官網： https://udn.com/500bowlsaward

500碗2024全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/VM50ky

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康