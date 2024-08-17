第二屆500碗／小吃派對登場 南台灣知名攤位應援帶來市集限定小吃

全台小吃新指南「500碗」，2024年邁入第二屆500碗評選，並於8月17日、18日兩天同步串連7縣市名店舉辦「500碗小吃派對市集」，現場小吃名店齊聚，最讓人期待的是南臺灣名店出攤，為500碗市集帶來限定鹹甜食小吃，飲料名店「大苑子」也為市集推出新茶品。

來自台南的「H&H 現炸吉拿棒」一大早7點為500碗驅車北上，帶來全新調味一日限量僅20份的「500碗市集限定：蜜香地瓜吉拿棒」，以地瓜風味調醬淋上玉井小農現採龍眼蜂蜜，讓大家感受雙重甜蜜的好滋味；國宴點心高雄「明宏拔絲地瓜」，推出全新粉嫩色調的限定新品「梅有你不行霜淇淋」和「梅好美滿」，更將經典拔絲地瓜首次以「冷凍」型態，有別於以往熱地瓜的冰涼新口感；「Her呷 奶酥厚片」一口氣帶來鹹蛋、蒜香、桑椹甜鹹都有的8種美味選擇，絕不能錯過為市集特別設計的「手標泰奶奶酥」新口味。

飲料名店「大苑子」為市集帶來新茶品。圖／500輯攝影團隊 高雄「明宏拔絲地瓜」為經典拔絲地瓜以「冷凍」做出不同以往的新口感。圖／500輯攝影團隊

台南排隊名店「糯夫米糕」現場提供店內常賣經典招牌「麻油豬軟骨米糕」，與現場調製的「香菇肉燥飯」，白飯淋上老闆自製肉燥、加上油豆腐與醃蘿蔔一碗吃飽也吃巧。現場也有解渴的最佳選擇「大苑子」，為市集帶來無糖四季春烏龍茶，還有酸甜滋味的芭樂檸檬與蜂蜜檸檬飲品，搭配小吃解膩解熱喝完還能繼續續攤。

500碗文末格式 (編輯用)

第二屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2024

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜帝王蘇格蘭威士忌

指定用車｜SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車

贊助單位｜丸莊醬油

名單：點此看【第二屆500碗】完整得獎名單

官網： https://udn.com/500bowlsaward

500碗2024全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/VM50ky

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