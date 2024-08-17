500碗小吃派對熱鬧展開 SUZUKI機車火速賀成交
「第二屆500碗小吃派對市集暨頒獎典禮」今明兩天於台北四四南村登場，現場將串連7縣市名店出攤，許多南部人氣小吃也都共襄盛舉。500碗指定用車「SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車」，也在現場展示品牌暢銷車，除了吸引民眾試坐拍照打卡外，活動開始不到1個小時就傳出「賀成交」，展現500碗派對市集及SUZUKI機車的超人氣。
「SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車」今明兩天在500碗小吃派對市集現場，展出經典復古的「SUZUKI SUI 125」及充滿時尚活力的「eReady Fun台鈴智慧電車」，到攤位試坐車款拍照打卡就送可愛鑰匙圈。
即便今天天氣時而飄雨，但現場攤位人氣不減，除了美食攤位大排長龍外，「SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車」攤位持續有賞車人潮駐足，吸引不少民眾現場試坐拍照打卡。
其中，承襲日本K-car的設計語言、方正又復古可愛外型的SUI 125，以亮眼新色蜜柚黃吸引現場眾人目光；而以活力、時尚風格吸引消費者目光的eReady，則採用 Gogoro Network 交換電池系統，全車設計更展現出台鈴智慧電車極致的造車工藝，兼具年輕有型與時尚魅力。
今天在現場訂車的王小姐，因為喜歡SUZUKI SUI 125的經典復古感及日本設計質感，之前就曾去門市賞車，今天知道SUZUKI來到500碗擺攤，陪友人來領獎也乾脆到現場訂車，意外成為活動第一張「賀成交」訂單。
如果也想成為下一位入主新車的車主，第二屆500碗推出「集碗挑戰2.0」，最大獎將送出一台「eReady Fun台鈴智慧電車」，只要在今明兩天小吃市集現場，或是於活動期間內集滿三間本屆500碗得獎小吃並參與抽獎，就有機會將eReady Fun台鈴智慧電車騎回家。
500碗小吃派對
日期：2024年8月17-18日（六日）
時間：周六13:00-21:00、周日11:00-19:00
地點：台北信義公民會館 中央廣場（四四南村，台北市信義區松勤街52號）
第二屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2024
#第二屆500碗 #500碗 #在地觀點的小吃新指南
主辦單位｜500輯
合作夥伴｜Uber Eats
指定用酒｜帝王蘇格蘭威士忌
指定用車｜SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車
贊助單位｜丸莊醬油
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