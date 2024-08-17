2024台灣國際秋季旅展開跑 觀光署推魅力遊程與優惠

2024台灣國際秋季旅展於8月16日至19日舉行，交通部觀光署所屬東北角及宜蘭海岸、北海岸及觀音山、澎湖、馬祖、參山、茂林、雲嘉南、西拉雅及日月潭等9個國家風景區管理處，攜手在地業者，匯集獨特魅力遊程、各色豐富產品及優異手工藝品，共同推出各項超值優惠方案。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處以「想和你趣東北角」為主題，展場布置秋季草嶺古道芒花季美景，精選大東北角觀光圈優質產品，設計互動遊戲體驗，邀請大家探索東北角的迷人風光與獨特魅力。

北海岸及觀音山國家風景區管理處以2024福爾摩沙北海岸藝術季「濱線測繪」為主題，展場搭配「10座公車的華麗變身」藝術品意象，打造4米高巨型候車亭，以藝術地圖揭露藝術季作品展示位置，並攜手皇冠海岸觀光圈與台灣好行皇冠北海岸線業者共同參展。

澎湖國家風景區管理處以「澎湖秋瘋季」為主題跨海行銷，整合即將陸續推出的「2024澎湖追風音樂燈光節」、「2024澎湖四季旅遊」、「2024澎湖自行車跳島嘉年華」、「2024菊島澎湖跨海馬拉松」、「2024澎湖鹹水煙藝術季」等系列活動，參與展覽推廣行銷，為澎湖秋冬旅遊創造新的商機，進一步推動澎湖成為四季皆宜的旅遊勝地。

馬祖國家風景區管理處主推「2024微光馬祖系列活動」，除微醺音樂會(北竿場)、實境解謎．卡蹓一夏等活動，今年特別推出「鐳戰生存遊戲遊程」讓民眾感受戰地景觀，並攜手「川勝旅行社」、「藍眼淚旅行社」等共同行銷微光馬祖。

參山國家風景區管理處以秋遊梨山谷關為主題，邀請民眾到谷關泡湯，晚上到谷關公園欣賞美麗的燈光，隔天到梨山、福壽山農場賞楓、採果及茶園風光。配合主題並推出得獎熱賣商品，及台灣觀巴買一送一「春花夏果秋楓冬雪福壽山梨山武陵繽紛四季之旅」熱賣遊程。

茂林國家風景區管理處以高雄觀光圈「悠遊高雄」為主題，與義大世界合作推出「秋季旅展快閃優惠方案」，「高雄市旗山區糖廠社區發展協會」帶來「大旗美農村體驗物產直賣所」農特產品及推薦旗山深度旅遊，集結山林、海港、城市、原民經典景點、在地農特產品及手工藝品。

雲嘉南國家風景區管理處推出「台灣好行-西濱快線」活動，結合業者推出鐵馬漁村一日遊、鹽鄉民宿雙人兩天一夜小旅行、鹽田風情小旅行及鹽工一日體驗等遊程。現場解說西濱快線沿線景點特色，提供豐富好禮及優惠，讓民眾能運用西濱快線玩遍雲嘉南。

西拉雅國家風景區管理處以「仙境福利社」搭配秋日豐收為主題，偕同大西拉雅觀光圈的「仙湖休閒農場」推出蓮子與龍眼蜂蜜水等秋季特色產品。同時電商平台也推出多項超過15項仙境新味，邀請民眾來仙境福利社邊吃邊選購喜愛的遊程。

日月潭國家風景區管理處攜手觀光圈業者與台灣好行，推廣大日月潭區觀光，包括日月潭萬人泳渡、花火音樂嘉年華暨Come!BikeDay自行車活動，同時台灣好行提供『車埕線、日月潭線、日月潭-阿里山線、斗六-竹山線』，「日月潭觀光圈聯盟」也推廣五大特色旅遊區，提供創新旅遊商品及假期遊程。

交通部觀光署各國家風景區管理處，在本次旅展中規劃豐富的觀展體驗，無論是精采豐富的遊程、特色伴手禮的共同行銷，還是充滿趣味的現場互動問答與優惠活動，都期待您的光臨與踴躍參與，與我們一同探索台灣豐富自然與人文的美麗與精彩。