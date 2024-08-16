持續拓展北美航點 星宇即日起每周3班直飛西雅圖

星宇航空（2646）16日正式開航北美的第三個航點 - 西雅圖，台北-西雅圖首航JX032班機於下午8時啟航，帶領首航旅客橫跨太平洋，直達美國西北區最大城市。

星宇航空指出，台北首航活動於桃園國際機場第二航廈D1登機門舉辦，為了西雅圖航線的盛大開幕，除將派克市場的招牌霓虹燈帶到了候機室，還提供了星巴克的美式咖啡供首航旅客享用，將候機室打造成瀰漫濃濃咖啡香的西雅圖街道。

星宇航空也特別安排活潑的木琴打擊樂表演，演奏包含電影《西雅圖夜未眠》主題曲等多首知名美式風格樂曲，讓候機室充滿生氣，並結合派克市場著名的丟魚秀與旅客趣味互動，更添輕鬆愉快的氛圍。

歡慶西雅圖航線開航，星宇航空與頂級保養品牌LA MER海洋拉娜獻上貴賓限量首航禮，今日首航起至9月15日，搭乘星宇航空台北出發前往西雅圖的頭等艙、商務艙的旅客。可享受價值萬元的「煥顏明星旅行組」保養品，包括乳霜、精華露、眼霜等。

星宇航空執行長翟健華表示，西雅圖為北美科技重鎮，同時也是西岸的重要航點，具有強大的轉機功能，相信開闢後可更便利地為北美和東南亞轉機客服務。此外，西雅圖-塔科馬國際機場為星宇航空深度合作夥伴阿拉斯加航空之主要樞紐，因此星宇航空特別規劃下午抵達西雅圖，方便旅客搭配阿拉斯加航空轉機前往上百個北美內陸航點，讓行程安排更加彈性多元。

星宇航空西雅圖航線開航初期每周三班飛航，並計劃於明年年初增班為每日飛航，同時，星宇航空與阿拉斯加航空的共掛班號航班將於第四季開始營運，藉由此合作，旅客可於星宇航空官網購買轉機北美內陸的航班，並累積COSMILE哩程。

星宇航空表示，目前全球航點擴及北美三大城市：洛杉磯、舊金山、西雅圖，亞洲部分包含越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、日本、香港及澳門等地之多達22個城市，9月1日起開航台北-雅加達航線。此外，星宇航空亦積極經營台中航線，目前自台中機場飛航澳門、峴港，並將於10月27日起開闢台中-富國島航線。