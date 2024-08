Tiffany最大規模頂級珠寶展 Blue Book殿堂級逸品曝光

Blue Book是蒂芙尼(Tiffany & Co.,簡稱Tiffany)頂級珠寶設計美學與極致寶石的頂尖殿堂之作。2024年,Blue Book高級珠寶系列「Tiffany Céleste蒼穹萬象」,以啟發人類歷史無數想像的浩瀚宇宙為主題,共分作春、夏、秋三季依序推出。全新夏季系列選擇於台灣作為亞洲曝光的首站,自即日起至8月23日止於師大美術館展出,採預約制鑑賞。此次登台展出的頂級珠寶總件數近600件、總金額逾110億元,規模有史以來最為盛大。

●華麗設計交織日月星辰 絢爛光影

展覽共分三大展區,「Tiffany Céleste 蒼穹萬象展區」呈獻全新系列共60件作品,由Tiffany高級珠寶首席珠寶設計師Nathalie Verdeille汲取傳奇藝術大師尚史隆伯傑(Jean Schlumberger)的標誌風格為靈感,兩位設計師透過非凡寶石與詩意美學展開跨越時空的對話,以奇思妙想捕捉無垠無邊的宇宙星空。

首度於亞洲曝光的夏季新作之一為熾陽之焰(Flames)主題作品,顧名思義,設計以璀璨鑽石與濃豔黃鑽刻畫如焰盛放的烈日光芒,項鍊鑲嵌總重逾53克拉的鑽石,以多種切割的火光交織出烈焰的奪目躍動,雙色金屬的運用讓人想起史隆伯傑的設計美學,以靈動的線條烘托中央7克拉的主鑽。孔雀華翎(Peacock)主題則選用瑰麗迷人的坦桑石與綠色碧璽刻畫啟迪無數神話的靈禽羽翎,其中擁有獨特絢麗的藍紫色調的坦桑石,亦是寶石專家Tiffany於1960年代間引進珠寶界的傳奇珍寶。結合飄逸緞帶線條與經典星星造型的流光星彩(Shooting Star)主題作品,不僅巧妙將流暢的緞帶化作彗星的尾巴,項鍊細節更讓人想起奧黛麗赫本曾配戴過的Tiffany傳奇黃鑽項鍊。

●石上貓頭鷹開啟經典新篇章 絕礦頂級彩鑽襲台

第二個「尚史隆伯傑Jean Schlumberger展區」,無疑是此次展覽獻給這位自然主義珠寶詩人的頌歌。雙色金屬、靈動立體、多彩繽紛的大師原創特色,至今魅力無窮。如今已成為珠寶史上最著名經典設計的石上鳥,不僅展出一系列停駐於天然野生海水珍珠上的Bird on a Pearl,也點綴於品牌最新的陀飛輪腕表面盤上;預計秋季推出的石上貓頭鷹更首度搶先曝光,面盤耳羽各自迥異的梟鳥輕巧地棲止於凸面的蛋白石、坦桑石和月光石上,散發月夜光澤的圓潤寶石映襯象徵智慧的猛禽,為石上鳥的傳奇續寫全新篇章。

最後,「Blue Book Classic展區 」,以簡潔的設計彰顯鑽石與貴重寶石本身之美,再度印證了Tiffany於1848年被紐約時報稱為「鑽石之王」的深厚底蘊;尤其是每一萬顆鑽石中才出現一顆的彩色鑽石,更是今年展出的亮點。在天然粉鑽最大產區阿蓋爾(Argyle)關閉前,Tiffany取得了最後一批共35顆的珍稀粉鑽,此次共有20餘枚鑲嵌成珠寶的粉鑽來台見客,其中包括一枚1.09克拉罕見紫紅鑽,定價近6億元台幣,為展出之最;還有一對難得成對的耳環,可謂絕無僅有的稀世之寶。

「Tiffany 2024 Blue Book:Tiffany Céleste蒼穹萬象 高級珠寶展」 日期:即日起至8月23日(星期五),採預約制 地點:師大美術館(台北市和平東路一段129號)