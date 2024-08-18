跟團買什麼最划算？網友大推這六項「熱門團購商品」



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「熱門團購商品類型」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的熱門團購商品類型。

團購一直都是備受網友及上班族熱議的話題，用優惠的價格買到想要的商品不僅是生活中的小確幸，更是與同事聯繫感情的橋樑之一，也能在忙碌的工作中找到一些樂趣。那麼，究竟有哪些熱門團購商品備受大家青睞呢？趕快一起來看一下吧！

跟團買「生鮮食材」便宜又省時間 團購「零食甜點」增添上班樂趣！

▲ 網友熱議6大熱門團購商品類型 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「熱門團購商品類型」的相關話題討論，可以發現「生鮮食材」最常受到網友熱議，其中像是冷凍水餃、調理包、拌麵等食品都是網友常常團購的項目。

就有網友分享自己平時會和同事團購一些蔬菜水果，引起部分網友認同留言「跟團還能減少下班去買菜的時間」、「跟同事一起團購吃水果顧健康」、「同事認識桃園小農，用幾乎成本價給我們團購，超划算」，表示跟同事一起團購除了可以享受優惠的價格，對部分會自煮的族群而言，還能節省不少買菜的時間。

此外，「3C家電」也是備受網友熱議的熱門團購商品類型，如行動電源、吹風機、手持風扇都是熱門的團購項目。不少網友就認為3C產品單價較高，跟朋友一起團購的「折扣很有感」，可以用更優惠的價格入手，因此選擇跟團；而另一派的網友則認為正因為3C的高單價及安全性考量，因此表示在購買上更應該謹慎挑選，不該為了省小錢而忽略潛在風險。

而「零食甜點」也是網友們時常會一起團購的項目之一。對於上班族而言，跟同事一起團購零食不但可以增添上班樂趣，也可以補充糖分、紓解工作壓力。

就有一名網友分享自己辦公室有一位「團媽」會召集大家團購甜食餅乾，並且在週五的下午與同事分享交流，引起不少網友羨慕留言「你們公司感覺很歡樂好讚歐」、「在你們公司上班感覺很快就會胖」，並表示一起團購零食除了能享受到價錢上的折扣外，與辦公室同事互相分享還能藉此增加彼此的感情與凝聚力。

若平時覺得工作繁忙、無暇購物，不妨參考看看網友們熱議的團購商品，與同事、朋友一起下單，在忙碌的日子裡一同享受實惠價格帶來的小確幸吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熱門團購商品類型」相關討論則數。

觀測期間：2024/04/17~2024/07/17，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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