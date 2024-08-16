平價運動表 SEVENFRIDAY、Casio打造大男孩的手上玩具

相對平價的造型手表，雖然不像頂級精品可以展現品味、收藏趣向，但同時也像是一只手上的「大玩具」以獨特造型、設計，成為全身的風格寶石。

Casio旗下的EDIFICE腕表與日本賽車隊和汽車改裝公司TOM’S合作，為慶祝後者50周年，推出一只以「KP47 Starlet賽車」為靈感打造的EFS-S641TMS聯名表，將賽車的後視鏡、進氣格柵、引擎蓋，縮小、改造成表款設計細節，動感、熱血、蓄勢待發。表款並有著Tough Solar太陽能充電系統，以及時間顯示、計時碼表等功能，訂價10,000元，將先後在CASIO官方商城、實體通路CASIO概念店與經銷通路開賣。

BOMBERG「炸彈表」則有兩只BOLT-68夏季新作：普魯士藍計時碼表及炫彩計時碼表，前者具有藍白配色，以及搭配瑞士石英機芯的1/10秒計時碼表，後者則具備白色主色彩與虹彩般細節，兩只腕表都可額外添購鏈結，成為隨身懷表，一物二用、風格炸裂！