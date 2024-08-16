Uber Eats「中元澎湃BUY五折起」！限時推「財運、健康、工作順利」三大專區

中元普渡將至，還在大費周章準備供品？Uber Eats攜手25家生鮮雜貨商家合作夥伴推出「中元澎湃BUY五折起」專區，精選祭拜必備的零食、蔬果及各類拜拜用品，幫大家輕鬆搞定供品準備。在中元節當天，傳統上也是祈求祖先與神明庇佑家中財源廣進、平安健康及仕途順利的黃金時機，Uber Eats對此特別祭出「財運必拜組」、「健康必拜組」、「工作順利必拜組」三大專區，即日起至8月22日不論是吃的、用的拜拜供品，在Uber Eats上最低五折起一次購足。

中元節恰逢「地官大帝」生日，也是補財庫的好時機，Uber Eats攜手大潤發、全聯福利中心、家樂福、南松市場、士東市場及成功市場等商家合作夥伴祭出「財運必拜組」專區，供消費者選擇招財、補財庫建議準備的3至5種圓形無籽水果，包含紐西蘭陽光金圓頭奇異果、紐西蘭富士蘋果、智利甜香梨、 澳洲甜橙、美國空運藍莓等31種品項。

時下健康意識當道，選擇天然、營養的供品最為理想，既能表達誠意又能避免增加身體負擔。Uber Eats攜手大潤發、家樂福、Green＆Safe、南松市場及士東市場等商家合作夥伴祭出「健康必拜組」專區，包含DAND PAK無調味綜合堅果、桂格全天然五麥杏仁核桃無添加糖、元本山味付對切海苔、盛香珍零卡果凍、馬玉山無添加蔗糖紅藜麥黑芝麻核桃飲、崇德發減糖黑麥汁等30種健康品項。

中元普渡期間，公司行號也會準備豐盛供品來祭拜，Uber Eats 「工作順利必拜組」專區攜手全聯福利中心、7-ELEVEN、家樂福、大潤發、新光好好集與佳瑪百貨等商家合作夥伴，推出華元鬼怪包、浪味仙浪你平安包、可樂果原味拜拜箱、聯華歡樂派對包6包入、 樂事樂連連組合包等20種大份量包裝零食品項讓大家澎湃拜，省時又不失誠意。

Uber Eats 攜手南門市場、中山市場、成功市場、士東市場、五股市場、松江市場、南松市場等商家合作夥伴，即日起至8月22日打開Uber Eats進入「中元澎湃BUY五折起」專區，不論是祭拜三牲套組、果菜肉品，還是中元普渡必備的普渡公金紙套組，在Uber Eats（應該）都買得到。此外，Uber Eats也與The Flower嬪嬪花藝坊、chic ô fleurs希朵花藝設計、耶利亞花藝、玉屋、Grace And等商家合作夥伴，針對拜拜用的當季鮮花祭出優惠，最低五折起一次購足，指定商品再享買一送一優惠。