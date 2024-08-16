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孕婦美成這樣合理？曾之喬背手工編織包意圖使人包色！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
曾之喬日前曾配戴一只Bottega Veneta的Andiamo包款，展現愜意輕快。圖／翻攝自 IG @ chiaochiaotzeng（合成圖）
曾之喬日前曾配戴一只Bottega Veneta的Andiamo包款，展現愜意輕快。圖／翻攝自 IG @ chiaochiaotzeng（合成圖）

秋天常被形容為食欲之秋，因自然環境中豐富的色彩、引人感受到生之美好。如何抓住夏日尾聲、也同時感受到秋日的繽紛歡快？Bottega Veneta以「多巴胺」色彩為主題，推薦全系列Andiamo、Wallace、Parachute，以及新款的Let’s go包款，其中Andiamo包並為曾之喬配戴造型，展現明快的季節色彩活力。

今日曾之喬在IG中大方發表懷孕喜訊、讓人忍不住要為她送上祝福，而先前她也曾在IG中秀出一組配戴Andiamo包款的美照，並以白色背心、牛仔褲、高跟鞋搭配，氣質滿滿；以時間反推，或就是懷孕初期，也展現出喬喬的優雅身形與好品味。

Bottega Veneta近日則再推出包含橘紅色Andiamo包、螢光湖水綠Mini Hop包、以降落傘為靈感的Parachute包，以及混用皮革拉菲草編織的Mini Wallace手提包，各自透過明亮色彩召喚出隨身的愉悅磁場。

其中亮點更有新款Let’s Go編織皮革包，延用品牌引以為傲的全手工Intrecciato編織工藝，包款形似美味的法國長棍麵包，可手提亦可肩背，並有淺藍、米白、咖啡三色，無論搭配丹寧長褲或俐落褲裝，都展現出夏秋季交疊間的愜意與輕快。

Mini Wallace皮革拉菲草編織手提肩背包，83,600元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Wallace皮革拉菲草編織手提肩背包，83,600元。圖／Bottega Veneta提供
Andiamo編織皮革手提肩背包，15萬1,000元。圖／Bottega Veneta提供
Andiamo編織皮革手提肩背包，15萬1,000元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Andiamo編織皮革手提肩背包，15萬1000元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Andiamo編織皮革手提肩背包，15萬1000元。圖／Bottega Veneta提供
新款的Let’s go編織皮革肩背包，可手提、肩背多重使用，無論搭配襯衫、背心、褲裝，都能輕鬆駕馭造型。圖／Bottega Veneta提供
新款的Let’s go編織皮革肩背包，可手提、肩背多重使用，無論搭配襯衫、背心、褲裝，都能輕鬆駕馭造型。圖／Bottega Veneta提供
Let’s go編織皮革肩背包，96,200元。圖／Bottega Veneta提供
Let’s go編織皮革肩背包，96,200元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Hop編織皮革手提斜背包，98,700元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Hop編織皮革手提斜背包，98,700元。圖／Bottega Veneta提供

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