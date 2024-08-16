「跑咖」新潮點！三星Galaxy Z系列攜手TEN THOUSAND打造「Galaxy AI期間限定體驗店」

摺疊機不只是科技的突破，更是時尚的代名詞。三星電子日前推出最新Samsung Galaxy Z Fold6｜Z Flip6旗艦摺疊系列，將Galaxy AI創新科技導入摺疊機型，不僅擁有經典摺疊靈活的多工應用，新潮的設計更在人群中脫穎而出。台灣三星電子與知名精品咖啡「TEN THOUSAND」展開跨界合作打造「Galaxy AI期間限定體驗店」，於TEN THOUSAND台中城市概念店、台北誠品生活松菸店接力開跑，讓大眾親身感受AI摺疊機的神奇魅力與沉浸式AI體驗，吸睛聯名餐點亦同步開賣。

在紐約爆紅的超人氣咖啡店TEN THOUSAND 以「一萬小時」的職人精神為核心，創辦人堅信專注練習做一件事、持續一萬個小時，便能創造卓越。這份對品質的執著，與三星持續努力不懈將設計與科技完美融合，開發出真正為用戶提供價值的創新科技理念不謀而合。

此次，三星攜手「TEN THOUSAND」台中城市概念店，共同打造快閃體驗，8月16日至9月15日登場，戶外草地區特別設置巨型Samsung Galaxy Z Flip6裝置，展現三星的3.4吋大尺寸多功能封面螢幕，讓自己化身螢幕中的亮眼焦點；水池區更擺放著Samsung Galaxy Z Flip6超大摺疊造型躺椅，定將成為最受矚目的拍照點，還能透過生成式相片編輯功能發揮創意，運用AI在躺椅上來段Breaking倒立。

其他豐富體驗還包括：全新「塗鴉轉圖像」能將隨筆塗鴉或是手繪稿轉換成精美的畫作。戶外水池區美拍隨手畫上墨鏡、游泳圈、衝浪板，天馬行空的創意輕鬆透過AI化為現實；「搜尋圈」再進化，提供更強大、便利的智慧體驗，不論是翻譯文字或計算帳單金額，只要手指輕鬆一圈，任何疑難雜症都能迅速解答；Galaxy Z Flip6全新「AI智慧變焦」功能，無論自拍或合照，智慧變焦能自動調整焦距、提供完美構圖，隨手拍出跑咖大片；Samsung Galaxy Z Flip6除了封面螢幕提供多樣桌布選擇，還能購買「專屬主題式感應式保護殼」，套入喜歡的主題感應卡。

8月16日至9月15日活動期間，跑咖族只要完成指定區域Galaxy AI體驗，並將相片上傳至三星Facebook指定貼文留言區、分享精采體驗心得，即可獲得限量飲料提袋，送完為止。

除了創新Galaxy AI體驗，三星亦攜手TEN THOUSAND於全台門市推出一系列限量獨特的聯名餐點，犒賞吃貨味蕾。人氣必點的「Galaxy AI焙茶奶霜淡咖啡」，印上象徵Galaxy AI的星星LOGO，杯身也特別印上此次專屬ICON；而TEN THOUSAND最受歡迎、饕客必點的可頌系列，亦推出聯名限定的「Galaxy Z莓果鮮奶油可頌」、「Galaxy Z 開心果鮮奶油口味」，可頌綴上造型可愛的Galaxy Z Flip6餅乾，呼應著Galaxy Z系列「晨曦黃」及「鹽湖粉」新色，提供視覺與味覺的雙重享受。購買新品打卡再抽好禮，即日起至9月30前，於Instagram打卡上傳TEN THOUSAND餐點照片，並標註三星帳號及「#10000xGalaxyAI」，就能挑戰好手氣將The Freestyle微型智慧投影機帶回家。

除了台中之外，三星與TEN THOUSAND台北誠品生活松菸店的「Galaxy AI期間限定體驗店」，亦將於8月30日至9月30日正式啟動，不僅可購買三星與TEN THOUSAND合作的聯名餐點，體驗櫃中亦展示著最新Samsung Galaxy Z Fold6｜Z Flip6旗艦摺疊系列，現場還將設立放大版Galaxy Z Flip6摺疊裝置，是拍照打卡的焦點。

●「Galaxy AI期間限定體驗店」營業時間

台中城市概念店：

活動日期｜2024年8月16日（五）至9月15日（日）

活動時間｜10:00 - 18:00

活動地點｜TEN THOUSAND台中城市概念店（台中市北屯區松竹路三段299號）

台北誠品生活松菸店：

活動日期｜2024年8月30日（五）至9月30日（一）

活動時間｜11:00 - 22:00