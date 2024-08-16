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10多種日本空運食材「散壽司」 濟安鮨商業午餐新上菜

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
集結日本野生黑鮪魚中腹、鮭魚卵、真鯛、蝦肉末等10多種日本空運食材組合而成的美味「散壽司」。圖/濟安鮨提供
集結日本野生黑鮪魚中腹、鮭魚卵、真鯛、蝦肉末等10多種日本空運食材組合而成的美味「散壽司」。圖/濟安鮨提供

被老饕們譽為人間美味的「散壽司」，即日起於台北東區的「濟安鮨」新上菜。當家主廚濟安師以日本空運來台的10多種當季漁貨，如將真雕切丁、日本野生黑鮪魚中腹化為「泥」，搭配黃瓜丁與蝦肉末等，放入優雅透明的器皿中，最後撒上晶透的鮭魚卵等重本高檔食材。當食客拌著粒粒分明的日本越光壽司飯，入口的那一刻，美妙的幸福感隨之在口中散開。

疫情趨緩後於台北東區崛起的日料名店「濟安鮨」，除了食材新鮮，店內裝潢也受到許多饕客讚賞，像是以投影的光影水族箱，獨家訂製的彩漆銅線纏繞出的大型藝術品，交錯打造成一個美味與藝術兼具的飲食空間。此間每道菜的擺盤也極具巧思，透過故宮使用的LED燈投射，提升了每一道料理的形色之美，也增添品嘗的慾望。

最新登場的「散壽司」，集結日本野生黑鮪魚中腹、鮭魚卵、真鯛、蝦肉末等10多種日本空運食材組合而成，即日起，在每日「商業午餐」套餐中重現。此外，招牌的海膽軍艦壽司、北海道甜蝦、黑鮪魚中腹握壽司，以及八十刀切握壽司等，也都是老饕推薦必嘗美味。

濟安鮨日本料理

網址：https://inline.app/booking/jiansushi/2021

地址：台北市大安區敦化南路一段161巷72號

營業時間：12:00～14:00、18:00～21:30

洽詢電話：02-8771-3066

集結日本野生黑鮪魚中腹、鮭魚卵、真鯛、蝦肉末等10多種日本空運食材組合而成的美味「散壽司」。圖/濟安鮨提供
集結日本野生黑鮪魚中腹、鮭魚卵、真鯛、蝦肉末等10多種日本空運食材組合而成的美味「散壽司」。圖/濟安鮨提供

壽司 日本料理 食材

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