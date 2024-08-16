《原神》啟動！限定活動、《鳴潮》競爭、水龍王Bug…盤點2024年五大聲量高點

「原神 啟動」、「可莉！蹦蹦炸彈！」作為2023年最具代表性的梗之一，遊戲玩家們對於《原神》這款遊戲一定不陌生，自2020年開服以來，憑著精緻的日系畫風、優秀的劇情編排深受玩家喜愛，經常穩居《網路溫度計DailyView》的 熱門手遊網路口碑排行榜 、 線上遊戲網路口碑排行榜 中的前三名。外國遊戲媒體「 Gamesindustry.biz 」8月初評價此款遊戲是「媲美3A級製作水準的遊戲」，報導指出全球超過6000萬玩家正在享受著這款遊戲。《原神》在九月即將邁入四週年，過去八個多月的網路討論度竟超過28萬筆；即將踏進全新國度「納塔」之際，玩家們跟著《網路溫度計》來場盲測，「2024年至今有哪些事件，掀起一波波網路聲量」，你都答對了嗎？

（左上）翻攝／cc手遊網、（左下）翻攝／原神Youtube、（右）翻攝／原神官網

從 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統 來看《原神》2024年至今（2024/1/1～2024/8/15）的網路聲量趨勢變化，第一個高點在一月中旬。每逢過年期間特有的「海燈節」是玩家們引頸期盼的熱門活動，不僅有海燈節特別的活動劇情，還有官方發放的海燈節特別贈禮。

翻攝FB／崩壞：星穹鐵道

今年前瞻直播之前，不少「內鬼」（遊戲玩家對洩密者的代稱）爆料會送五星自選角色，急遽拉抬玩家對福利的期待；但是到了直播，米哈遊的總裁兼董事長劉偉「大偉哥」向旅行者們宣布：「為了感謝玩家們這一年的支持，我們將為各位奉上三枚糾纏之緣！」這句話引發旅行者們（遊戲商對玩家的稱呼）強烈不滿，許多網友認為遊戲一年一度的重大活動中，僅送三抽和額外的十抽非常沒有誠意，玩家直言「時代一直在變，唯一不變的只有原神的獎勵」、「搞笑的是，下線兩周回歸送500比支持一年480還多」；除了玩家在社群之間的大力撻伐，遊戲官方抖音三天內掉粉百萬，1月22日單日網路聲量達到2435筆。

也有玩家認為事情並非表面這般簡單，海燈節今年的獎勵與往年相比一模一樣，都是贈禮三抽加十抽。網友加碼分析，對比2023年米哈遊推出的遊戲 《崩壞：星穹鐵道》，不僅有優沃的免費福利，好幾次提升遊戲體驗的優化，甚至跟海燈節前瞻的同個節點，也宣布免費贈送玩家限定五星新角色真理醫生，凸顯了海燈節獎勵的寒酸。再加上玩家們從2023年須彌版本對米哈遊逐漸累積的不滿，例如不聽玩家社群的意見、版本末推出的沙漠地圖枯燥無味、大世界探索體驗不佳......等等。大偉哥的言論似乎是壓倒輿論的最後一根稻草 。

#2 原末鳴初？對手推《鳴潮》掀較勁｜網路聲量14561筆

就在玩家們對《原神》逐漸失去耐心時，競爭對手庫洛遊戲堆出主打開放世界的新遊戲《鳴潮》在5月23日開服，引起許多玩家好奇，體驗這款和《原神》玩法、風格極度相似的遊戲，並做出犀利的評價及對比，許多人稱讚《鳴潮》地圖探索方便、戰鬥體驗良好等等評價；但《鳴潮》開服的遊戲設備卡頓以及up角色（限定角色）「忌炎」的人物塑造問題，像是把撤退的忌炎塑造成英雄，死守陣線的將軍當成罄竹難書的罪人，還有玩家認為開服劇情文案冗長不佳，使得整體評價兩極，單日網路聲量有4022筆。

#3 原石重要渠道「幻想真境劇詩」不如預期｜聲量15556筆

玩家提供

《原神》的深境螺旋（簡稱深淵）玩法一直是玩家間熱烈討論的話題，不僅是測試角色強度以及隊伍配置的方式，也是玩家獲得原石（抽卡道具）的重要渠道之一。7月1日推出有「新深淵」之稱的新模式「幻想真境劇詩」玩法也是打怪，但會限制出場角色的元素種類，角色等級也要70級以上，雖然有提供試用角色，但角色出場次數有限制，而且強度不高，使得許多玩家認為玩起來礙手礙腳，7月2單日網路聲量3288筆。玩家討論：「新活動也太考驗角色的多寡了吧」、「一坨答辯」、「這活動，到底是推入坑還是勸退原？」許多玩家表示此活動對於新手、休閒玩家或佛系抽卡的玩家非常不友善、若不是遊玩比較久的玩家，不太可能有充足的角色和較高的練度來把獎勵拿滿。

玩家提供翻攝官網／原神

#4 人氣角色Bug遭「回退」滑跪補償｜網路聲量14034筆

翻攝YT／夢幻光o

楓丹角色那維萊特（水龍王）自推出以來憑著高顏質以及高強度稱霸整個楓丹大版本 ，重擊時有個獨特的輸出手法「高速旋轉」，操作簡單，還能打出巨額傷害，被視為最強主C（主要攻擊角色）。

翻攝官方／Hoyolab原神

但在7月17日官方更新公告已修復那維萊特高速旋轉的BUG，引發大量玩家不滿；不僅中國玩家們憤怒，台灣玩家在社群也是罵聲一片。

（左）翻攝FB／原神官方、（右）玩家提供

玩家們認為米哈遊吃像難看，「關於那維萊特的更新，真是令人感到噁心的手段，影響到正常玩家手感」、「從來沒公告過那維是bug，為了賣納塔角還可以這樣直接砍龍王？？都出兩次卡池騙完人抽，這不是妥妥詐欺嗎？吃相難看^^非常讓人失望」、「真有問題為什麼4.5復刻不說，為什麼前瞻不說，一上來就直接改，你問過玩家意見了嗎？我們花錢買角色，花時間練出的操作，以後只要為了讓路就可以給你一刀砍了一刀改了？？？」玩家認為，那維萊特的高速旋轉輸出方式在推出時就已存在，已被多數人視為一種機制，如今在推出9個月後才修復，也讓人聯想是不是因為遊戲平衡被破壞，即將推出的5.0納塔大版本角色怕賣不出去才會出現這種情況。

負評不斷、眼見事態嚴重，《原神》官方7月18日回退了這項修復，並補償玩家1600原石，事件才得以平息，但米哈遊的信譽已嚴重受損。

#5 4.8版本劇情炎上 三事件引反彈｜網路聲量14283筆

翻攝／巴哈姆特

《原神》今年4.8版本推出限時特別夏日活動「歡夏！邪龍？童話國！」劇情也遭到玩家抗議，大致歸納分為以下三點：

1、妮露冷暖反應不一 遭躺大腿引男性玩家反彈

劇情一開始，森林仙子「妮露」在童話世界看到主角（玩家），會熱情地給予大大擁抱；但在第三章的劇情，名為「流浪者」的角色拯救下墜的主角，將昏倒的主角放在妮露腿上，妮露說了一句：「阿帽（流浪者的暱稱）......你剛才怎麼不把他放到旁邊的草地上？」讓部分玩家崩潰，甚至有被嫌棄的感覺，和先前的熱情擁抱形成巨大反差；即使有人認為妮露只是害羞，但令人誤會的台詞也不禁讓人想要質問編劇為何設計出這樣的對白。玩家留言「妮露你只要考慮腿麻、腿癢的問題，我散兵除了隨手救下旅行者之外要考慮的可多了」、「我看是不是某些編劇下崗再就業了」、「這次的地圖做得很好、好多彩蛋、地形也做得很精， 但這個劇情...寧願沒有」。

玩家提供

玩家提供

2、勇者揭曉！竟是二度洗白的角色「流浪者」

在2021年的稻妻主線、2022年的須彌主線中，流浪者是代號「散兵」的愚人眾執行官（外交官），在兩國掀起了一陣陣腥風血雨，被視為反派角色，但流浪者後來在主線被快速洗白，還進了卡池，使許多玩家無法接受。

到了今年推出的童話國劇情，主角團乘坐的列車遇到懸崖而墜落，被流浪者救下，並得知流浪者才是真正的勇者，有的玩家認為割裂感很重，再加上部分玩家對於流浪者的反感，讓玩家覺得這次活動是對於流浪者的再次洗白，炎上自然越演越烈。網友討論「散兵的洗白真的很不滿，讓他出現在這次海島圖莫名奇妙。他這樣的人設就讓他在劇情裡偶爾出現還比較好」、「講個笑話高潔而善良的靈魂」。

玩家提供

翻攝／Oh！布卉玩遊戲

3、主角戰力每況愈下 淪為攝影機？

在遊歷七國的旅途中，旅行者在前三個國家都有相當亮眼的表現、但在在童話國劇情中，下墜的旅行者甚至忘記自己能使用風之翼（類似滑翔翼），還莫名奇妙的暈倒，不少玩家認為旅行者正慢慢變成沒什麼用處的攝影機。網友說「累死累活了做了一堆事後，結果散兵才是勇者就算了，結果為了讓散兵救場，強行讓主角連風之翼都不會開，所有人都沒事，就只有主角暈倒」、「主角的戰力表現實在太廢了，不然也不會起這麼大節奏，尤其身負5元素之力不用，還各種昏倒被救，在其他角色的亮眼表現下就顯得很無用」。

翻攝官網／原神

2024年至今《原神》五大聲量高點，哪個是讓你印象特別深刻的呢？ 楓丹大版本即將結束之際，第六個國度「龍的國度」納塔將在5.0版本（8月28日）登場，8月16日晚間8時（台灣時間）進行前瞻直播，《原神》四週年如何趁勢化危機為轉機，玩家們都在觀望。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年08月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『原神』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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