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《原神》啟動！限定活動、《鳴潮》競爭、水龍王Bug…盤點2024年五大聲量高點

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView

「原神 啟動」、「可莉！蹦蹦炸彈！」作為2023年最具代表性的梗之一，遊戲玩家們對於《原神》這款遊戲一定不陌生，自2020年開服以來，憑著精緻的日系畫風、優秀的劇情編排深受玩家喜愛，經常穩居《網路溫度計DailyView》的熱門手遊網路口碑排行榜線上遊戲網路口碑排行榜中的前三名。外國遊戲媒體「Gamesindustry.biz」8月初評價此款遊戲是「媲美3A級製作水準的遊戲」，報導指出全球超過6000萬玩家正在享受著這款遊戲。《原神》在九月即將邁入四週年，過去八個多月的網路討論度竟超過28萬筆；即將踏進全新國度「納塔」之際，玩家們跟著《網路溫度計》來場盲測，「2024年至今有哪些事件，掀起一波波網路聲量」，你都答對了嗎？

#1 過年限定「海燈節」直播一句話炸鍋｜網路聲量10109筆

（左上）翻攝／cc手遊網、（左下）翻攝／原神Youtube、（右）翻攝／原神官網

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看《原神》2024年至今（2024/1/1～2024/8/15）的網路聲量趨勢變化，第一個高點在一月中旬。每逢過年期間特有的「海燈節」是玩家們引頸期盼的熱門活動，不僅有海燈節特別的活動劇情，還有官方發放的海燈節特別贈禮。

翻攝FB／崩壞：星穹鐵道

今年前瞻直播之前，不少「內鬼」（遊戲玩家對洩密者的代稱）爆料會送五星自選角色，急遽拉抬玩家對福利的期待；但是到了直播，米哈遊的總裁兼董事長劉偉「大偉哥」向旅行者們宣布：「為了感謝玩家們這一年的支持，我們將為各位奉上三枚糾纏之緣！」這句話引發旅行者們（遊戲商對玩家的稱呼）強烈不滿，許多網友認為遊戲一年一度的重大活動中，僅送三抽和額外的十抽非常沒有誠意，玩家直言「時代一直在變，唯一不變的只有原神的獎勵」、「搞笑的是，下線兩周回歸送500比支持一年480還多」；除了玩家在社群之間的大力撻伐，遊戲官方抖音三天內掉粉百萬，1月22日單日網路聲量達到2435筆。

也有玩家認為事情並非表面這般簡單，海燈節今年的獎勵與往年相比一模一樣，都是贈禮三抽加十抽。網友加碼分析，對比2023年米哈遊推出的遊戲 《崩壞：星穹鐵道》，不僅有優沃的免費福利，好幾次提升遊戲體驗的優化，甚至跟海燈節前瞻的同個節點，也宣布免費贈送玩家限定五星新角色真理醫生，凸顯了海燈節獎勵的寒酸。再加上玩家們從2023年須彌版本對米哈遊逐漸累積的不滿，例如不聽玩家社群的意見、版本末推出的沙漠地圖枯燥無味、大世界探索體驗不佳......等等。大偉哥的言論似乎是壓倒輿論的最後一根稻草 。

#2 原末鳴初？對手推《鳴潮》掀較勁｜網路聲量14561筆

就在玩家們對《原神》逐漸失去耐心時，競爭對手庫洛遊戲堆出主打開放世界的新遊戲《鳴潮》在5月23日開服，引起許多玩家好奇，體驗這款和《原神》玩法、風格極度相似的遊戲，並做出犀利的評價及對比，許多人稱讚《鳴潮》地圖探索方便、戰鬥體驗良好等等評價；但《鳴潮》開服的遊戲設備卡頓以及up角色（限定角色）「忌炎」的人物塑造問題，像是把撤退的忌炎塑造成英雄，死守陣線的將軍當成罄竹難書的罪人，還有玩家認為開服劇情文案冗長不佳，使得整體評價兩極，單日網路聲量有4022筆。

#3 原石重要渠道「幻想真境劇詩」不如預期｜聲量15556筆

玩家提供

《原神》的深境螺旋（簡稱深淵）玩法一直是玩家間熱烈討論的話題，不僅是測試角色強度以及隊伍配置的方式，也是玩家獲得原石（抽卡道具）的重要渠道之一。7月1日推出有「新深淵」之稱的新模式「幻想真境劇詩」玩法也是打怪，但會限制出場角色的元素種類，角色等級也要70級以上，雖然有提供試用角色，但角色出場次數有限制，而且強度不高，使得許多玩家認為玩起來礙手礙腳，7月2單日網路聲量3288筆。玩家討論：「新活動也太考驗角色的多寡了吧」、「一坨答辯」、「這活動，到底是推入坑還是勸退原？」許多玩家表示此活動對於新手、休閒玩家或佛系抽卡的玩家非常不友善、若不是遊玩比較久的玩家，不太可能有充足的角色和較高的練度來把獎勵拿滿。

　

玩家提供翻攝官網／原神

#4 人氣角色Bug遭「回退」滑跪補償｜網路聲量14034筆

翻攝YT／夢幻光o

楓丹角色那維萊特（水龍王）自推出以來憑著高顏質以及高強度稱霸整個楓丹大版本 ，重擊時有個獨特的輸出手法「高速旋轉」，操作簡單，還能打出巨額傷害，被視為最強主C（主要攻擊角色）。

翻攝官方／Hoyolab原神

但在7月17日官方更新公告已修復那維萊特高速旋轉的BUG，引發大量玩家不滿；不僅中國玩家們憤怒，台灣玩家在社群也是罵聲一片。

（左）翻攝FB／原神官方、（右）玩家提供

玩家們認為米哈遊吃像難看，「關於那維萊特的更新，真是令人感到噁心的手段，影響到正常玩家手感」、「從來沒公告過那維是bug，為了賣納塔角還可以這樣直接砍龍王？？都出兩次卡池騙完人抽，這不是妥妥詐欺嗎？吃相難看^^非常讓人失望」、「真有問題為什麼4.5復刻不說，為什麼前瞻不說，一上來就直接改，你問過玩家意見了嗎？我們花錢買角色，花時間練出的操作，以後只要為了讓路就可以給你一刀砍了一刀改了？？？」玩家認為，那維萊特的高速旋轉輸出方式在推出時就已存在，已被多數人視為一種機制，如今在推出9個月後才修復，也讓人聯想是不是因為遊戲平衡被破壞，即將推出的5.0納塔大版本角色怕賣不出去才會出現這種情況。

負評不斷、眼見事態嚴重，《原神》官方7月18日回退了這項修復，並補償玩家1600原石，事件才得以平息，但米哈遊的信譽已嚴重受損。

#5 4.8版本劇情炎上　三事件引反彈｜網路聲量14283筆

翻攝／巴哈姆特

《原神》今年4.8版本推出限時特別夏日活動「歡夏！邪龍？童話國！」劇情也遭到玩家抗議，大致歸納分為以下三點：

1、妮露冷暖反應不一　遭躺大腿引男性玩家反彈

劇情一開始，森林仙子「妮露」在童話世界看到主角（玩家），會熱情地給予大大擁抱；但在第三章的劇情，名為「流浪者」的角色拯救下墜的主角，將昏倒的主角放在妮露腿上，妮露說了一句：「阿帽（流浪者的暱稱）......你剛才怎麼不把他放到旁邊的草地上？」讓部分玩家崩潰，甚至有被嫌棄的感覺，和先前的熱情擁抱形成巨大反差；即使有人認為妮露只是害羞但令人誤會的台詞也不禁讓人想要質問編劇為何設計出這樣的對白。玩家留言「妮露你只要考慮腿麻、腿癢的問題，我散兵除了隨手救下旅行者之外要考慮的可多了」、「我看是不是某些編劇下崗再就業了」、「這次的地圖做得很好、好多彩蛋、地形也做得很精， 但這個劇情...寧願沒有」。

　

玩家提供

玩家提供

2、勇者揭曉！竟是二度洗白的角色「流浪者」

在2021年的稻妻主線、2022年的須彌主線中，流浪者是代號「散兵」的愚人眾執行官（外交官），在兩國掀起了一陣陣腥風血雨，被視為反派角色，但流浪者後來在主線被快速洗白，還進了卡池，使許多玩家無法接受。　　

到了今年推出的童話國劇情，主角團乘坐的列車遇到懸崖而墜落，被流浪者救下，並得知流浪者才是真正的勇者，有的玩家認為割裂感很重，再加上部分玩家對於流浪者的反感，讓玩家覺得這次活動是對於流浪者的再次洗白，炎上自然越演越烈。網友討論「散兵的洗白真的很不滿，讓他出現在這次海島圖莫名奇妙。他這樣的人設就讓他在劇情裡偶爾出現還比較好」、「講個笑話高潔而善良的靈魂」。

玩家提供

翻攝／Oh！布卉玩遊戲

3、主角戰力每況愈下　淪為攝影機？

在遊歷七國的旅途中，旅行者在前三個國家都有相當亮眼的表現、但在在童話國劇情中，下墜的旅行者甚至忘記自己能使用風之翼（類似滑翔翼），還莫名奇妙的暈倒，不少玩家認為旅行者正慢慢變成沒什麼用處的攝影機。網友說「累死累活了做了一堆事後，結果散兵才是勇者就算了，結果為了讓散兵救場，強行讓主角連風之翼都不會開，所有人都沒事，就只有主角暈倒」、「主角的戰力表現實在太廢了，不然也不會起這麼大節奏，尤其身負5元素之力不用，還各種昏倒被救，在其他角色的亮眼表現下就顯得很無用」。

　

翻攝官網／原神

2024年至今《原神》五大聲量高點，哪個是讓你印象特別深刻的呢？ 楓丹大版本即將結束之際，第六個國度「龍的國度」納塔將在5.0版本（8月28日）登場，8月16日晚間8時（台灣時間）進行前瞻直播，《原神》四週年如何趁勢化危機為轉機，玩家們都在觀望。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年08月15日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『原神』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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