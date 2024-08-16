茄汁鯖魚、肉醬、蔭瓜…十大熱門罐頭排行出爐 哪一罐最對你的胃？

吃出暖心家常回憶！

身在經常被颱風光顧的台灣，罐頭料理是許多人心中的共同記憶，無論是料理新手還是廚房高手，罐頭是能讓許多菜餚變得加倍美味的絕妙小撇步，即使是最樸實經典的吐司、白粥或素麵，配上各式各樣的罐頭馬上脫胎換骨，在舌尖上閃耀出獨一無二的光芒！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點最受網友歡迎的「十大熱門罐頭種類」，每種都是餐桌上不可或缺的重要角色。

從萬用百搭的肉醬、充滿懷舊回憶的醬瓜，到颱風天必備的茄汁鯖魚，每一樣都是讓人心頭暖呼呼的幸福家常味，不但方便快速、更是豐富百變，近年來各家品牌不斷推陳出新，連佛跳牆、碗粿和麻婆豆腐都能裝進罐頭裡。想知道網友心中的No.1是哪一類嗎？趕快一起看下去！

No.1 海鮮類

每當颱風來臨，不少人都會到賣場囤貨「茄汁鯖魚罐頭」，在風雨交加的日子裡來上一碗鯖魚罐頭麵，不僅暖心暖胃，更是勾起許多人的童年回憶，直呼「這道真的是颱風必備，家裡小孩都很愛吃」、「小時候颱風天媽媽必煮」。

另外，鮪魚罐頭也是家家戶戶的三餐必備好幫手，不管是加入蛋餅、三明治做早餐，或是下午茶搭配輕食沙拉點綴，都營養滿分。對於追求飲食健康的現代人而言，比起傳統的油漬鮪魚，水煮鮪魚片是更受歡迎的人氣選擇，吸引不少網友定期到超市補貨，「每次到了罐頭區都會補新東陽水煮鮪魚片，口感比較清爽不油膩」、「這拿來煮海鮮麵超讚的」、「新東陽的鮪魚比較不油」。

No.2 肉類

翻攝自新東陽官網

翻攝自新東陽官網

說到肉類罐頭，你第一個想到哪家品牌？以招牌肉醬在市場上打出響亮名號的新東陽，將濃郁肉香濃縮其中，來碗熱騰騰的白飯或刀削麵都能輕鬆百搭，用最快速方便的做法，完成最簡單樸實卻令人念念不忘的經典好味道，成為許多網友熱愛的心中最愛。

除了原味肉醬，還有辣味肉醬也深受饕客們歡迎，在鹹香基礎上增添火辣香醇的絕妙口感，讓人一吃上癮；香氣四溢、層次豐富、融合牛肉原始風味的牛肉醬罐頭，不只拌飯、拌麵超方便，還可以發揮創意入菜，無論是牛肉醬起司漢堡或紅酒牛肉醬燉飯，通通信手捻來，讓你在家一秒變大廚！

No.3 蔬菜類

翻攝自大茂食品官網

「老欸啊，今仔日呷菜喔！」這句跨世代台詞深植所有台灣人的心，不管是大朋友、小朋友或是銀髮族都十分熟悉，而這部經典廣告中的主角「大茂黑瓜」更是搭配清粥小菜的最佳綠葉，軟中帶脆的口感配合鹹甜滋味，完美呼應了產品「黑瓜脆，汁開胃」的概念。有網友發揮廚藝實力自製簡易版瓜仔肉，大讚「真的很簡單又好吃，我家每次弄這道真的是白飯殺手」。

如果不愛醬瓜類，泡菜、蘿蔔或脆筍也是廣受大家歡迎的下飯好幫手，像是新東陽香幼筍就是其中之一，嚴選嘉義梅山在地麻竹筍搭配香純黑麻油，兩者相輔相成，在舌尖上創造出微辣開胃的爽口享受，擄獲不少忠實粉絲的心。成分全素，素食者也可以放心大口吃喔！

No.4 水果類

翻攝自飯友食品

你是不是偶爾也會想起小時候生日蛋糕上的罐頭水蜜桃、芒果或櫻桃呢？七、八年級生的童年回憶裡，一定有顆放滿豐盛水果的鮮奶油蛋糕，滑順綿密的鮮奶油搭配香甜可口的果肉，少了新鮮水果原有的酸澀感，多了一分療癒生活的甜蜜滋味！

雖然隨著時代演進，甜點的造型與進步和過去大不相同，但還是有許多網友鍾情這些「老派」蛋糕，每當有節慶或生日時一定會到傳統烘焙坊帶一顆回家，吃的不僅是慶祝的心情，更是記憶裡單純的美好，「最喜歡黑森林蛋糕上的罐頭櫻桃」、「最近突然回想小時候很喜歡吃的水蜜桃卡士達麵包」、「小時候吃生日蛋糕總會吵著要吃蛋糕上的水蜜桃，長大後還是很喜歡水蜜桃罐頭的味道」。

No.5 甜點類

翻攝自愛之味官網

誰說只有鹹食能放進罐頭裡，西米露、綠豆湯、仙草凍、紅豆粉粿......也是在大家心中佔有無可取代地位的經典罐頭甜點！就連出國在外的遊子們也會在行李箱放幾罐，想念家鄉味時可以透過這些懷舊好味道一解鄉愁，「​​以前從台灣回日本時，總是會在行李箱塞滿麵筋跟黑瓜，如果有空位就會塞幾瓶泰山仙草蜜跟八寶粥」。

甜點類罐頭百百種，從「電腦揀ㄟ」愛之味牛奶花生、妞妞珍珠圓，到精選天然膳食穀粒、集結8種美味好料的泰山八寶粥，每一樣都是隨開即享的國民人氣點心，你的最愛又是哪一款呢？

No.6 主食類

翻攝自愛之味官網

傑克，這真是太神奇了！台灣食品加工產業發達，創意作法與種類更是推陳出新、令人驚奇，竟然連主食類的料理都能裝進精巧罐頭裡，讓你一打開就能飽餐一頓，品嚐小罐子裡的無限大美味！

像是老字號品牌愛之味2023年推出「筒仔米糕罐頭」，全台首創的台灣小吃罐頭在社群平台上掀起洗版熱潮，吸引大批網友搶購。YouTuber厭世甜點店也曾開箱人蔘雞肉粥、虱目魚粥和龍膽石斑魚粥罐頭，成分單純、調味清淡，打造無負擔食感，很適合小朋友和銀髮族，受到網友稱讚「家裡不開伙、生病沒胃口、單純懶得出門等，即開即食好方便，營養也兼顧」。

No.7 料理類

翻攝自新東陽官網

翻攝自新東陽官網

紅燒牛肉、瓜仔肉罐頭不稀奇，但你有想過麻婆豆腐、韓式豆腐煲和佛跳牆等功夫料理也能裝進罐頭裡嗎？上班族工作繁忙壓力大，結束一天的忙碌後，回到家還得準備晚餐，疲憊指數立刻向上三級跳，這時候就要派出料理類罐頭上場，在餐桌上大顯身手啦！

像是新東陽麻婆豆腐罐頭，嚴選新鮮豬肉、豆腐、川味辣椒醬、花椒及多種調味料製成，不添加防腐劑、人工色素、味精，香麻帶勁、鹹香美味令人食指大動；員大食品企業旗下的阿進師罐頭系列推出五更腸旺、麻辣鴨血等菜色，經典還原道地台味，簡單開罐再加入青菜或火鍋料就能輕鬆在家端出香辣濃郁的麻辣火鍋，被許多忠實粉絲激推，「史上最強罐頭」、「五更腸旺罐頭太有誠意了，打開都是料」、「鴨血Q彈而且很入味」。

No.8 醬料類

調味是所有佳餚的靈魂，就算是最簡單樸實的食材，經過魔法般的調味點綴後，也能成為令人黯然銷魂、回味再三的絕品美味！從大家最熟悉的牛頭牌沙茶醬、維力炸醬，清粥小菜必備的豆腐乳，到近年流行的奢華系干貝鮭魚卵醬、烏魚子醬、小卷醬等，罐頭醬料從料理配角逐漸加重戲份，藉由豐富多變、百搭好用的特質成為餐桌主角。

有了這些味蕾加分助攻員，讓原本平凡的白飯、白粥、素麵都活躍了起來，網友忍不住讚嘆，「鮭魚卵干貝醬配蕎麥麵，我的無聊午餐瞬間變得很高」、「澎湖老饕家干貝醬，這次買的裡面最愛的，但要提早10天預訂，真的是真材實料」、「維力炸醬，永遠的神」。

No.9 豆類

翻攝自愛之味官網

一般說到豆類罐頭，台灣人應該會立刻聯想到從小吃到大的土豆麵筋吧！甜鹹交織的傳統好滋味，是家裡經常囤貨的罐頭美食。不過，除了這項台味十足的品項外，市面上其實還有很多各式各樣的異國風味豆類罐頭，除了單吃也可以加入料理，讓你在家就能輕鬆端出充滿歐陸、西洋風情的豐盛佳餚。

常見種類包含燉菜與湯品中常見的紅點豆、被廣泛運用在美國南方料理及地中海菜餚的奶油豆，還有蛋白質豐富的鷹嘴豆。其中，鷹嘴豆憑藉高纖、高蛋白的優勢，成為新一代減重、健身聖品，甚至有網友自製「鷹嘴豆布朗尼」，表示「用鷹嘴豆做的布朗尼高纖有飽足感又高蛋白，而且自己做的就是不會甜！最讚」。

No.10 湯類

加班時刻心好累，這時如果能來碗熱呼呼的湯暖心暖胃就好了！除了24小時營業的便利超商能提供選擇，平常也可以常備罐頭湯品在家，想喝的時候隨時來一罐，只要微波爐或電鍋、瓦斯爐就能簡單加熱，相當方便，不出門也可以馬上享受溫暖好味道。

除了基本的雞湯、海鮮高湯，現在的罐頭湯品越來越進化，像是老字號品牌廣達香就推出人蔘糯米雞、麻油杏菇雞和麻油雙菇，濃郁溫潤湯底加上份量實在的底料，開罐就是一道完整的暖心好湯，便利性與美味兼具，擄獲眾多網友好評，「吃起來像現做的一樣好吃，重點是真的很方便～超級推薦！」、「麻油杏菇雞一打開來就發現餡料滿滿滿」、「麻油湯頭不會很油，很剛好的濃醇度我喜歡」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年7月13日至2024年7月11日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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