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「香港抓鬼」必訪兩景區！3天瘋玩萬聖節 8,888元起

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
多位迪士尼朋友及達菲與好友也將換上萬聖節服飾，於「米奇 Halloween 玩轉大街派對」與賓客載歌載舞。圖/港旅局提供
多位迪士尼朋友及達菲與好友也將換上萬聖節服飾，於「米奇 Halloween 玩轉大街派對」與賓客載歌載舞。圖/港旅局提供

香港旅遊發展局日前公布2024上半年1至6月台灣旅客赴港數字，總人數超過58萬，與2018年相比已恢復61%，其中，過夜旅客人數更已恢復達88%，而6月單月份過夜人數與2018同月相較、則恢復達98%。香港旅遊大復甦，今年除了提早公布香港萬聖節精彩活動，並聯合旅行業者推出萬聖節優惠套裝，三天二夜瘋玩香港萬聖節8,888元起（未稅）。

香港迪士尼樂園度假區的萬聖狂歡派對「Disney Halloween Time」，是體驗萬聖節必訪景區之一，今年將於9月13日至10月31日登場，這也是每年唯一迪士尼反派角色全數盡出的時刻。時尚女魔頭庫伊拉舉辦的「惡人大宅舞會」將強勢回歸，黑魔女、海妖烏蘇拉、巫師霍博士、加斯頓、嘉芙夫人會再次亮相得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，多位迪士尼朋友及達菲與好友也將換上萬聖節服飾。還有千萬不能錯過的「阿Jack怪誕大餐」，體驗怪誕城的奇風異俗飲食。

搞鬼氛圍最驚恐的莫過「海洋公園哈囉喂全園祭 2024」，也將於9月7日正式揭幕。尤其入夜後，公園將閃現鬼魅燈光，嘩鬼會突然現身，而六大驚嚇體驗將突破驚悚極限，像是一步步走進舊城寨、厲鬼凶宅、陰靈酒店等詭異禁地，心寒指數直線上升。哈囉喂還有一連串期間限定精彩表演、遊戲攤位、萬聖節主題美食，以及各種打卡必備的頭飾和公仔精品，讓遊客探索猛鬼新領域。

●搞鬼優惠看這裡

整個9月到10月，香港將瀰漫萬聖節獨特的搞怪氣氛，商場、酒吧和餐廳充斥著驚奇古怪又趣味的主題裝置，蘭桂坊則化身為充滿驚悚與驚喜的派對天堂。東南旅遊推出「哈囉喂搞鬼趣」含香港海洋公園門票，三天機加酒自由行四人一室每人8,888元起（未稅）；雄獅旅遊的萬聖節專案三天機加酒自由行四人一室每人9,788元起（未稅），另享888元優惠可加購主題鬼屋套票，入住灣仔帝盛酒店，雄獅旅遊還會安排專車送往海洋公園，並特別提供萬聖節限定禮包，含括萬聖小禮、Bakehouse蛋塔以及香港美食手信。

可樂旅遊推出香港迪士尼樂園萬聖節專案，含樂園二日門票住香港迪士尼探索家酒店，以及一位難求的萬聖節限定美食「阿Jack怪誕大餐」。三天二夜二大二小每人13,888元起（未稅）。可樂旅遊還有香港捉鬼團專案，搭配星宇航空住市區酒店，含香港海洋公園門票及香港迪士尼樂園門票，三天機加酒自由行四人一室每人14,588元起（未稅）。

●香港輕奢新體驗

香港旅遊體驗多元，豐儉由人。香港旅遊發展局也推薦「香港輕奢體驗」新提案，為整趟旅程創造不同的記憶點。

全港僅有的「古典名車收藏館」正式對外開放，共收藏數十輛勞斯萊斯古董車及賓利豪車，車齡平均超過60歲，最大88歲，每部車性能良好並可以在道路上行駛。旅客現在可以乘坐經典勞斯萊斯從錦上路西鐵站出發，體驗古董勞斯萊斯的古典優雅及迷人的引擎聲，到達收藏館後，有專人介紹各款古董名車的珍貴歷史和故事。雄獅旅遊特別包裝經典勞斯萊斯精華遊，入住荃灣西如心酒店海景房，三天機加酒自由行二人一室每人10,699元起（未稅）。

想從不一樣視角欣賞維多利亞港，就不能錯過搭乘傳統中式帆船「張保仔號」，從海上360度欣賞維港全景。時髦復古的船艙及貴妃躺椅的設計，充滿悠閒愜意氛圍，45分鐘的航程含一杯飲品，站在甲板上拍照，風格優雅又氣派。搭乘遊船前會先到同集團的胡同餐廳享用晚餐，餐廳坐擁維港全視野景致，在夜景的陪伴下度過一個輕奢的夜晚。五福旅遊推出張保仔號加胡同日落晚餐行程，含船上每人一杯飲料，每人份價值約4,800元，入住帝樂文娜酒店還送酒店酒吧迎賓雞尾酒，三天機加酒自由行二人一室每人14,888元起（未稅）。

文學作家張愛玲曾在香港讀大學，創作多部作品為人熟知，像是傾城之戀、紅玫瑰與白玫瑰、半生緣、第一爐香等。帝京酒店廚藝團隊以其作品及一生為藍圖，加入創意推出「愛玲宴」，套餐共演繹九道菜式，將張愛玲筆下細膩的色香味淋漓盡致地活現於餐桌上。預訂詳情可洽：https://reurl.cc/E6nV2R。

●2024亞洲50大最佳酒吧 香港奪冠、佔9席

2024亞洲50大最佳酒吧名單公布，香港連續四年再度蟬連冠軍寶座，冠軍由首次上榜便一舉奪冠的Bar Leone拿下，開業僅一年便以輕鬆宜人的氛圍與出眾的酒單，贏得首獎。

此外，香港共有9家酒吧進入亞洲50大最佳酒吧，其他包括COA、Argo、The Aubrey、Darkside、The Savory Project、Penicillin、Quinary、Mostly Harmless，「夜生活之都」名號實至名歸。

可樂旅遊包裝香港文華東方酒店專案，特別安排贈送位於酒店內、獲選亞洲50大最佳酒吧第10名的 The Aubrey 時令調酒一杯，三天機加酒自由行二人一室每人18,888元起（未稅）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

搭乘中式帆船「張保仔號」，可從海上近距離360度欣賞維多利亞港全景。圖/港旅局提供
搭乘中式帆船「張保仔號」，可從海上近距離360度欣賞維多利亞港全景。圖/港旅局提供
帝京酒店推出文學饗宴「愛玲宴」，用精緻美饌帶大家走進張愛玲的文學世界。圖/港旅局提供
帝京酒店推出文學饗宴「愛玲宴」，用精緻美饌帶大家走進張愛玲的文學世界。圖/港旅局提供
海洋公園哈囉喂全園祭9月7日正式揭幕，號召大人小朋友一同盛裝打扮。圖/港旅局提供
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Bar Leone以輕鬆宜人的氛圍與出眾的酒單，拿下2024亞洲50大最佳酒吧冠軍。圖/港旅局提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
Bar Leone以輕鬆宜人的氛圍與出眾的酒單，拿下2024亞洲50大最佳酒吧冠軍。圖/港旅局提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
香港迪士尼樂園惡人朋友再度傾巢而出，與賓客一起反轉迪士尼。圖/港旅局提供
香港迪士尼樂園惡人朋友再度傾巢而出，與賓客一起反轉迪士尼。圖/港旅局提供

萬聖節 酒店 香港迪士尼

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