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蛋黃酥「變長了」！創意變身7選、外型口感都翻新

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
2024神旺普諾麵包坊中秋節最新力作，結合台灣在地食材及創新口味，3種口味共9入原價980元，9月2日前訂購可享9折優惠。圖/神旺普諾麵包坊提供
2024神旺普諾麵包坊中秋節最新力作，結合台灣在地食材及創新口味，3種口味共9入原價980元，9月2日前訂購可享9折優惠。圖/神旺普諾麵包坊提供

蛋黃酥變長了！別懷疑，今年中秋蛋黃酥大爆發，各種造型、口感創意變身，既中又西，讓人看得眼花撩亂。以下盤點最佳7選，讓蛋黃酥擁護者輕鬆挑。

創立超過20年名店「查理布朗烘焙」，今年推出全台第一顆「馬卡龍蛋黃酥」，即日起於官網及台北民生總店、微風北車櫃點兩家門市開賣，新品限量、售完為止。擁有台式馬卡龍外表卻蘊藏著蛋黃酥風味，是老師傅侯景中耗時多月，克服四角平衡與口味突出等製程上的困難點，推出全台唯一新作。

微熱山丘的水果千層酥品牌「Smille微笑蜜樂」，則推出25公分長的蛋黃酥「柚子蛋黃蜜樂酥」。其以千層酥皮為基底，鹹香蛋黃內餡搭配麻豆文旦製成的柚子果醬，在濃郁中增添一抹清爽，再擠上保留顆粒感的紅豆奶餡，最後撒上鹹蛋黃碎粒，一口咬下，清爽多層次的滋味在嘴裡化開，解構傳統糕點賦予全新個性。此外，邊吃還能邊玩占卜小遊戲，咬下一口，對照吃下的每個長度所代表的寓意，即可測出專屬好運。

台北東區星級烘焙名店「神旺普諾麵包坊」也推出應景的「金饌蛋黃酥」節慶禮盒，除了經典的「珍饌相思豆沙」，另結合台灣在地食材推出「醇芋泥蛋黃酥」及「紅玉核桃麻糬」兩種創意新品。擁有7家分店，多半插旗於台中百貨的「牧上麵包」，配合中秋推出超高CP值的「千層蛋黃酥禮盒」，內餡選用屏東紅豆沙配上酥脆餅皮，中心的全顆鴨蛋黃來自四重溪，外酥內嫩。

此外，各大飯店也不乏創意蛋黃酥系列。伊普索凱悅尚選酒店（EPISODE Hotel）首次與台中知名酒吧LayLow聯名，推出限量「MOONDAY茶酒 · 蛋黃酥」中秋禮盒，內含添加益生菌的經典烏豆沙蛋黃酥，以及頂級京皇蛋黃酥、金桔葡萄柚烏龍茶酒。高甜度的金棗、滋味甘醇清爽的高山烏龍茶、尾韻酸甜的葡萄柚等，茶、果風味互相融合，搭配濃郁蛋黃酥口感，成就最新組合。

台中長榮桂冠酒店今年推出7款別具特色的月餅禮盒，每盒皆包含屢獲媒體評選全台飯店台式月餅冠軍、銷售逾150萬顆的蛋黃酥及綠豆凸。其「蛋黃酥」嚴選宜蘭三星黃金鴨蛋黃，鹹香綿密，搭配清甜的烏豆沙餡，以及老師傅純熟手工烘焙技術，過程中再添加白蘭地酒提味，甜鹹各半且外酥內綿，讓人吮指回味。

台中日月千禧酒店則是再次攜手世界麵包大師王鵬傑，獻出聯名款「禧．月」月餅禮盒，內含王鵬傑代表作「心蛋黃酥」，以及專為日月千禧設計的獨家口味「鐵觀音蛋黃酥」。以獨家烘烤手法創作出古銅膚色、擁有焦糖化酥脆感與香氣的餅皮，內餡選用100%契作在地小農紅豆、搭配鹽漬熟成28至30天的飽滿鹹蛋黃；後者鐵觀音茶味濃而醇厚，並帶有焙火的獨特香氣，融入餅餡格外和諧、韻味十足。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北大安伊普索凱悅尚選酒店推出全新中秋節禮盒。圖/伊普索凱悅尚選酒店提供
台北大安伊普索凱悅尚選酒店推出全新中秋節禮盒。圖/伊普索凱悅尚選酒店提供
迎接中秋到來，Smille微笑蜜樂翻玩經典中秋滋味，推出25公分長蛋黃酥—柚子蛋黃蜜樂酥。圖/微熱山丘提供
迎接中秋到來，Smille微笑蜜樂翻玩經典中秋滋味，推出25公分長蛋黃酥—柚子蛋黃蜜樂酥。圖/微熱山丘提供
世界麵包大師王鵬傑的代表作「心蛋黃酥」。圖/日月千禧提供
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中秋節推出超高CP值的「千層蛋黃酥禮盒」，售價390元。圖/牧上麵包提供
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查理布朗烘焙今年推出全台第一顆「馬卡龍蛋黃酥」。圖/查理布朗烘焙提供
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台中長榮以蛋黃酥和綠豆凸組成的金采禮盒，為長年中秋銷售冠軍。圖/台中長榮提供
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中秋節 蛋黃酥 酒店

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