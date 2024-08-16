熱銷咖啡機0元！Nespresso首推即享方案 最高100%回饋
瑞士頂級咖啡品牌Nespresso首度全新推出「咖啡機0元即享方案」，以原價購買咖啡機即贈咖啡抵用金，回饋總價值達9,000元，最高可享100%回饋。
例如，Nespresso人氣玫瑰金色Vertuo NEXT Premium咖啡機，以8,900元購買，立即回饋12次750元，總價值高達9,000元的咖啡抵用金；迷你時尚的熱銷款Vertuo POP咖啡機，可獲得12次500元，總價值共6,000元的咖啡抵用金，等同於0元輕鬆入手咖啡機。此方案不論是義式經典的Original系列，或人氣熱銷的Vertuo系列，通通適用。
使用0元即享方案購買Nespresso咖啡機，即獲得12次咖啡抵用金，在購機日後60天內啟用首筆咖啡抵用金，即可於兩年內彈性消費使用，折抵咖啡膠囊訂單的金額。此外，登入Nespresso會員護照，即可查看專屬的0元即享方案，掌握個人的咖啡抵用金兌換記錄。
優惠再加碼，凡購買任一台0元即享方案咖啡機，同步享有奶泡機加價優惠，現折1,180元。單筆購買滿50顆咖啡膠囊即可自動折抵咖啡抵用金外，再享免運優惠、快速到貨服務。
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