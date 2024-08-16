衝刺韓國觀光市場！ Super Junior圭賢任台灣觀光代言人

交通部觀光署今年訂定1000萬人次國際觀光客目標，觀光署統計，截至今年7月共430萬人次旅客來台。為衝刺一大來源國韓國訪台旅客人次，觀光署今公布，邀請知名韓團Super Junior成員圭賢擔任韓國市場台灣觀光代言人，圭賢今出席活動記者會也大讚，喜愛台灣觀光勝地跟美食，非常有使命感要讓更多韓國人知道台灣的美。

韓流熱度不減，根據交通部觀光署統計，今年截至5月台灣已有52萬6990人次前往韓國旅遊，而台灣獨有的美景及美食也獲韓國旅客的喜愛，來台韓國旅客人數也突破45萬人次，位居來台的第三大客源國，僅少於香港、日本，「台灣感性」氛圍更登上韓國論壇熱門關鍵字。

觀光署今邀請「喔熊組長」擔任一日柑仔店店長，準備具台灣味的「戳戳樂」遊戲，讓圭賢大玩「台灣觀光大會考」，更品嚐台灣起司蛋餅、豆漿特色美食，及跳跳糖等古早味零食，讓他直呼「最喜歡台灣豆漿！」

圭賢表示，他本身很喜歡來台灣，台灣有很多觀光勝地跟美食，很開心能為台灣觀光代言，也非常有使命感，要讓更多韓國人知道台灣的美。

觀光署表示，今年韓國市場台灣觀光代言人圭賢與台灣連結性十足，除於今年已造訪台灣多次，也透過拍攝Vlog介紹台灣之美，昨天抵台後，即馬不停蹄展開宣傳影片拍攝行程、品嚐台灣美食、體驗特色文化與探訪在地景點。觀光署今年上半年於首爾進行宣傳活動，9月將前往釜山進行宣傳。

觀光署指出，台韓之間不僅地理距離相近，今年韓國市場行銷主題「浪漫就在你身邊」，更是以台灣感性拉近彼此情誼，台灣所擁有的豐富觀光資源及濃厚的人情味非常值得韓國旅客造訪體驗，期待未來能透過圭賢的高人氣與影響力讓韓國民眾愛上台灣。