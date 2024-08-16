微風信義蒙地卡羅之夜登場 李洋、林郁婷擔任紅毯嘉賓

微風信義年度時尚盛事MONTE-CARLO NIGHT蒙地卡羅之夜登場，不僅秋冬獨家精品搶先看、寵愛會員最高回饋18%，再送FENDI、CELINE等奢華大禮。同時，奧運金牌選手 李洋、林郁婷將擔任紅毯嘉賓，秀出運動場外的時尚魅力。

微風集團獨家打造的年度時尚盛事「Breeze Night」，每年5月的微風之夜象徵春天轉入夏季，而8月的信義之夜則是代表夏季轉入秋冬，各館封館VIP派對如同時尚指標風向球，聚焦流行趨勢，讓消費者搶先飽覽秋冬時尚最前線資訊。

今年微風信義以「MONTE-CARLO NIGHT蒙地卡羅之夜」為主題，蒙地卡羅是摩納哥最著名國際賭城，要讓貴賓體驗世界三大賭城之一的奢華氛圍，當晚更邀請到奧運金牌「最強羽球男雙」之一的李洋及「台灣女兒」林郁婷擔任紅毯來賓，讓人一窺奧運金牌選手在運動場外的時尚穿搭。

同時邀請到韓國人氣男星同時也是HIGHLIGHT隊長-尹斗俊，現身紅毯並出席專場活動，館內也精心準備超過10種以上不同活動，包含微風男神孫麥傑的DJ Show、R&B歌手表演、魔術秀、皇家舞蹈表演、香檳吧、12星座調酒、Venchi與吳一無二的Fancy Desserts、塔羅占卜、似顏繪，更有Casino Royale系列挑戰，可以體驗刺激有趣的命運輪盤，有機會獲得會員點數50萬點(價值50,000元)，或憑當晚滿額發票試手氣，遊戲贏家更將直接帶走熱門人氣精品CELINE TRIOMPHE標識印花小號翻蓋錢包(價值23,000元)或FENDI超迷你款式Fendigraphy乙顆(價值42,800元)，在蒙地卡羅之夜感受奢華與娛樂的完美交織。

8月23日憑微風積點禮遇會員於館內指定區域單筆消費達門檻，即贈該檻酬賓點數回饋：高級珠寶滿30,000元贈15,000點(＄1,500)；國際精品滿10,000元贈10,000點(＄1,000)；名品服飾、時尚生活滿5,000元贈5,000點(＄500)；香氛保養、運動名品、化妝品滿3,000元贈3,000點(＄300)。

滿額另再加碼現抵券，只要於高級珠寶滿300,000元現抵3,000元、滿500,000元現抵7,000元；國際精品、名品服飾、時尚生活、香氛保養、運動名品、化妝品滿100,000元現抵1,000元/香氛、化妝品1,100元、200,000元現抵4,000元/香氛、化妝品4,200元、500,000元現抵12,500元/香氛、化妝品12,700元。加上銀行禮、滿額禮品等，最高可享18%的消費回饋。

微風信義作為國際精品重地，不僅品牌推出許多獨家精品、秋冬新品，也紛紛改裝提供全面服務，如Van Cleef & Arpels 獻上多款圓潤典雅的Perlée系列新作；TAKAKI獨家販售70周年聯名與限定作品，包含多款與日本品牌攜手聯名的革新性產品，如ASICS運動鞋、 EYEVAN太陽眼鏡、日本人氣漫畫家藤本樹《鏈鋸人》、《炎拳》和《預言的那由多》聯名珠寶及70週年限定耳機；VALENTINO的VLogo托特包、BALENCIAGA最夯的BEL AIR獨家款式、FERRAGAMO北部獨家銀色水鑽HUG手提包、FENDI男女秋冬系列新品、Max Mara獨家首賣短版風衣斗篷，以及YUN YUN SUN、TAKEO KIKUCHI、True Religion、SPLY等人氣品牌皆推出獨家款式與新品，讓時尚達人搶先入手。

此外，品味人士不可缺少的香氛點綴，微風信義進駐超過10家以上的香氛品牌供貴賓一站選購，MOLTON BROWN新品陽光金橘系列、diptyque獨家系列Les Essences 淡香精、MFK 的APOM淡香精、ACQUA DI PARMA格調曦光玫瑰淡香精、PENHALIGON’S香氛蠟燭CORINTH LINEN、CREED星珀凝光Centaurus及海珀凝音Delphinus，都在信義之夜亮相首賣，為所有奢華精品與高端香氛愛好者呈現一場無與倫比的購物盛宴