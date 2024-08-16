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格蘭花格紅門窖藏系列第2輪首發 3款原酒獨獻台灣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
格蘭花格紅門窖藏系列第二輪2024年限量發行的2014年款，限量3,188瓶。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭花格紅門窖藏系列第二輪2024年限量發行的2014年款，限量3,188瓶。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

極致體現單一麥芽雪莉桶蘇格蘭威士忌風味的格蘭花格（Glenfarclas），暨2020年首次發行第一輪紅門窖藏原酒系列後，2024年再度敞開深紅大門，第二輪即日起限量登場。今年格蘭花格第五代傳人John Grant，再次親自挑選一系列「紅門窖藏」原酒限量裝瓶，結合全新設計主題外盒，展現百年酒廠風華。「紅門窖藏原酒系列第二輪」於2024首次發行，今年共推出三款2010年（限量1,988瓶）、2012年（限量2,288瓶）、2014年（限量3,188瓶），即日起獨獻台灣。

「紅門窖藏原酒系列」整體年份規劃在8年至17年之間，在威士忌原酒中屬於較年輕的年份，專為台灣熱愛威士忌原酒的族群而誕生。該系列約每3年為一輪，每年約發行3款，每一輪年份均不重覆，首輪為2020年至2023年，共發行從2005年至2015年入桶的11款原酒，2024年則發行第二輪3款原酒。

今年發行的「紅門窖藏2010」來自1號酒窖，酒精濃度59.8%，整體調性蘊含花果香甜，呈現琥珀色圓潤色澤，如同穿梭在蘇格蘭的果園小屋，建議售價3,850元。

「紅門窖藏2012」來自10號酒窖，酒精濃度59.4%，整體調性讓人想起陽光灑在麥田上的畫面，酒液呈現琥珀色，洋溢蘇格蘭罕見的陽光味、乾草味、麥芽香與硬糖果氣息，建議售價2,850元。

「紅門窖藏2014」來自23號酒窖，酒精濃度59.3%，整體調性有著豐富果乾元素，色澤為琥珀色，散發葡萄乾、龍眼乾，還有清新的雪松木質調香氣，令人想起隱世森林擺滿蜜餞的美味光景，建議售價2,500元。

2024年發行的「紅門窖藏原酒系列第二輪」，瓶標以紅門為設計，體現格蘭花格威士忌寶庫──42座紅門倉庫的經典視覺；外盒包裝設計則特別繪製出「該款原酒起源的酒窖倉庫編號」，搭配詳而易讀的原酒由來及酒款品飲文，讓消費者邊品嚐紅門窖藏原酒，同時展開格蘭花格酒廠的倉庫巡禮，營造出彷彿於酒窖雪莉桶旁試飲的美妙氣氛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭花格紅門窖藏系列第二輪2024年限量發行的2010年款，限量1,988瓶。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭花格紅門窖藏系列第二輪2024年限量發行的2010年款，限量1,988瓶。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭花格紅門窖藏系列第二輪2024年限量發行的2012年款，限量2,288瓶。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭花格紅門窖藏系列第二輪2024年限量發行的2012年款，限量2,288瓶。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭花格紅門窖藏原酒系列第二輪首波發行2012年（左起）、2010年、2014年限量裝瓶。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭花格紅門窖藏原酒系列第二輪首波發行2012年（左起）、2010年、2014年限量裝瓶。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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