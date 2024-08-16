「手抓海鮮桶」顛覆中秋烤肉  8種熱炒海鮮2千有找

享譽80年的海鮮專家新天地集團，去年中秋首次推出的手抓海鮮桶在熱銷中迅速完售，今年中秋新天地集團將海鮮食材和份量進行雙重升級，推出「蟹逅秋波海鮮桶」，主廚嚴選鱈場紅蟹腿、波士頓龍蝦、白蝦、九孔鮑、扇貝、海瓜子、淡菜、中卷…等多種海鮮與綜合時蔬，鎖定重視菜色CP值的客群。

新天地再度發揮集團採購優勢，今年的「蟹逅秋波海鮮桶」以早鳥激省推出「經典A餐1999元」及「超值B餐3199元」。「經典A餐1999元」約4人份，爽吃波士頓龍蝦、九孔鮑、扇貝、海瓜子、淡菜、大白蝦、中卷共8種豪華海鮮；而6人份的「超值B餐3199元」則再加碼約半斤的4L鱈場紅蟹腿，CP值更是爆表。

手抓海鮮桶的魅力，在於新鮮食材與絕妙醬汁的完美融合。經典「炭烤紅醬」鹹甜適中，濃郁炭香中帶有番茄的微酸；「藤椒青醬」則是藤椒與青醬的創新結合，麻而不辣的口感絕妙提升海鮮的鮮甜滋味。