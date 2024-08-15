懷舊與動感 泰格豪雅、格拉蘇蒂原創 計時碼表曬活力

正因為四年一度的奧運，讓人重新認識了不同運動主題的熱烈與精彩之處。而計時碼表也像手表中的「運動選手」，當計時機制與齒輪指針運作的瞬間，讓人透過特殊科技材質、設計風格、機芯等不同面向，見識計時碼表的動態活力。

中高價位運動表的泰格豪雅（TAG Heuer）近日再度與歐美專業鐘表網站Hodinkee合作，雙方聯名推出Carrera Seafarer × Hodinkee限量款，表款以TAG Heuer於1968年問世的「2446C Seafarer」表款為靈感，例如藍色、多分格的計時積分盤，移除了日期視窗，盾牌型Logo則從Heuer改為TAG Heuer，以及原本就具有的潮汐指示功能，全球限量968只，訂價26萬800元，將從9月8日開始販售。TAG Heuer台北101專賣店已到貨樣表，可預約鑑賞。

常運用彩色高科技陶瓷為表殼的宇舶表（Hublot），則有一只Square Bang Unico魔力金計時碼表曾為奧運好手、品牌大使Usain Bolt所配戴；該表款採用特殊的18K黃金合金，之所以名為「魔力金」因其優異的硬度帶來非比尋常的1000維氏硬度。動力來源的MHUB1280 Unico自製飛返計時機芯是以354個零件構成，當計時碼表機制運作時，近距離欣賞齒輪運作誠一大樂事，全球限量200只。