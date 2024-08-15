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懷舊與動感 泰格豪雅、格拉蘇蒂原創 計時碼表曬活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）新作Seventies Chronograph計時碼表，共有「西瓜紅」、「泳池藍」兩款新色。圖／格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）新作Seventies Chronograph計時碼表，共有「西瓜紅」、「泳池藍」兩款新色。圖／格拉蘇蒂原創提供

正因為四年一度的奧運，讓人重新認識了不同運動主題的熱烈與精彩之處。而計時碼表也像手表中的「運動選手」，當計時機制與齒輪指針運作的瞬間，讓人透過特殊科技材質、設計風格、機芯等不同面向，見識計時碼表的動態活力。

中高價位運動表的泰格豪雅（TAG Heuer）近日再度與歐美專業鐘表網站Hodinkee合作，雙方聯名推出Carrera Seafarer × Hodinkee限量款，表款以TAG Heuer於1968年問世的「2446C Seafarer」表款為靈感，例如藍色、多分格的計時積分盤，移除了日期視窗，盾牌型Logo則從Heuer改為TAG Heuer，以及原本就具有的潮汐指示功能，全球限量968只，訂價26萬800元，將從9月8日開始販售。TAG Heuer台北101專賣店已到貨樣表，可預約鑑賞。

常運用彩色高科技陶瓷為表殼的宇舶表（Hublot），則有一只Square Bang Unico魔力金計時碼表曾為奧運好手、品牌大使Usain Bolt所配戴；該表款採用特殊的18K黃金合金，之所以名為「魔力金」因其優異的硬度帶來非比尋常的1000維氏硬度。動力來源的MHUB1280 Unico自製飛返計時機芯是以354個零件構成，當計時碼表機制運作時，近距離欣賞齒輪運作誠一大樂事，全球限量200只。

來自德國的高級製表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）則有新款Seventies Chronograph計時碼表，以「西瓜紅」、「泳池藍」為面盤顏色，搭配1970年代風格的面盤設計細節。Calibre 37-02自動上鍊機芯除具飛返計時功能，抗磁性的矽游絲、附微調螺絲的14K金擺輪以及抗震振盪系統皆為機芯特色，都讓計時碼表洋溢活力、卻又有非一般的精確精密。兩色表款各限量100只，價格店洽。 

TAG Heuer與歐美專業鐘表媒體Hodinkee再度合作，推出一只限量的Carrera Seafarer × Hodinkee腕表，復刻1968年的海洋魅力與動感。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer與歐美專業鐘表媒體Hodinkee再度合作，推出一只限量的Carrera Seafarer × Hodinkee腕表，復刻1968年的海洋魅力與動感。圖／TAG Heuer提供
由於正反面都為鏤空設計，當計時碼表機制運作時，近距離欣賞機械運作正是這只Square Bang Unico魔力金計時碼表的獨特魅力。圖／HUBLOT提供
由於正反面都為鏤空設計，當計時碼表機制運作時，近距離欣賞機械運作正是這只Square Bang Unico魔力金計時碼表的獨特魅力。圖／HUBLOT提供
表款將具有時間、計時碼表、潮汐顯示等功能，具鏤空自動盤的機芯並採透背設計。圖／TAG Heuer提供
表款將具有時間、計時碼表、潮汐顯示等功能，具鏤空自動盤的機芯並採透背設計。圖／TAG Heuer提供
Seventies Chronograph計時碼表具時間顯示、大日期視窗、飛返計時碼表，但搭配了懷舊鮮豔色彩。圖／格拉蘇蒂原創提供
Seventies Chronograph計時碼表具時間顯示、大日期視窗、飛返計時碼表，但搭配了懷舊鮮豔色彩。圖／格拉蘇蒂原創提供
奧運傳奇好手、Hublot品牌大使Usain Bolt曾配戴Square Bang Unico 魔力金計時碼表。圖／HUBLOT提供
奧運傳奇好手、Hublot品牌大使Usain Bolt曾配戴Square Bang Unico 魔力金計時碼表。圖／HUBLOT提供
TAG Heuer與歐美專業鐘表媒體Hodinkee再度合作，推出一只限量的Carrera Seafarer × Hodinkee腕表，復刻1968年的海洋魅力與動感。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer與歐美專業鐘表媒體Hodinkee再度合作，推出一只限量的Carrera Seafarer × Hodinkee腕表，復刻1968年的海洋魅力與動感。圖／TAG Heuer提供
Hublot Square Bang Unico魔力金計時碼表的特殊合金，讓其擁有一般貴金屬少見的高硬度與抗磨損特質。圖／HUBLOT提供
Hublot Square Bang Unico魔力金計時碼表的特殊合金，讓其擁有一般貴金屬少見的高硬度與抗磨損特質。圖／HUBLOT提供

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