寵物友善餐酒館好Chill 露營風螢火部落進駐大巨蛋

人氣餐飲品牌「放感情」繼先前成功打造多間風格獨具的餐酒館後，這次在臺北大巨蛋開設第八間分店「放感情．螢火部落」，以最Chill的露營風餐酒館型態，主打系列鑄火料理，將戶外生活風格帶入市中心。最特別的是，顧客除了可以帶毛小孩入店外，店家更為牠們精心打造多款專屬餐點，讓顧客能與毛小孩一同享受美食，是大巨蛋商圈少數的寵物友善餐廳。

「放感情．螢火部落」有5款特色招牌美食，在鑄火料理方面，有「陸拼盤」與「海拼盤」；此外還有「老罈酸菜魚」、「醃篤鮮」以及「椒麻口水雞」。「陸拼盤」嚴選多款上等肉品，如肋排、去骨豬腳、德式香腸、烤春雞，佐以當季時蔬，在炙熱的麥飯石岩板上滋滋作響，鎖住肉汁的鮮甜。「海拼盤」嚴選來自斯里蘭卡的飽滿花蟹、日本的生食級干貝，以及來自馬達加斯加的肥美龍蝦，搭配時令鮮蔬。以最原始的烹調方式，保留海鮮的原汁原味。

「老罈酸菜魚」選用四川傳統老罈酸菜，酸香濃郁，搭配臺灣在地豆花，口感豐富。再加入空運來臺的黑鯉魚片，肉質細嫩，與酸菜湯汁完美融合，辣而不燥。「醃篤鮮」以大骨熬製的濃郁高湯為底，加入醃漬入味的豬腳，搭配鮮嫩的春筍和 Q 彈的百頁結，慢火煨煮至入味，溫潤鮮美。「椒麻口水雞」選用臺灣土雞腿，以舒肥方式烹煮，肉質鮮嫩多汁。搭配自製的椒麻醬汁，香麻帶勁。

在飲品方面，除了以錫蘭紅茶為基底，搭配伏特加與梅酒的「紅茶梅酒」，以經典長島冰茶為基礎，加入新鮮柳橙汁的「歸西冰茶」；還有以琴酒為基底，搭配嚴選蜂蜜與檸檬再加上奶蓋的「蜂蜜檸檬」，以琴酒、荔枝甜酒及萊姆酒為基底，搭配綠茶、青蘋果和百香果，調製出清新爽口的派對飲品「螢火派對鍋」外，更有嚴選優質香檳、搭配當季新鮮水果與特調風味的「生日香檳桶Shot」，讓生日派對更加難忘。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「放感情．螢火部落」進駐臺北大巨蛋。圖／放感情．螢火部落提供

「海拼盤」1,900元 （2～3人份）、3,650 元（4～5人份）。圖／放感情．螢火部落提供

「放感情．螢火部落」以沉浸式體驗為核心，將近年最流行的戶外生活風格帶入市中心。圖／放感情．螢火部落提供

「陸拼盤」1,450元 （2～3人份）、2,750 元（4～5人份）。圖／放感情．螢火部落提供

「醃篤鮮 」680元 （3～4人份）。圖／放感情．螢火部落提供