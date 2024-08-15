聽新聞
test
0:00 / 0:00
寵物友善餐酒館好Chill 露營風螢火部落進駐大巨蛋
人氣餐飲品牌「放感情」繼先前成功打造多間風格獨具的餐酒館後，這次在臺北大巨蛋開設第八間分店「放感情．螢火部落」，以最Chill的露營風餐酒館型態，主打系列鑄火料理，將戶外生活風格帶入市中心。最特別的是，顧客除了可以帶毛小孩入店外，店家更為牠們精心打造多款專屬餐點，讓顧客能與毛小孩一同享受美食，是大巨蛋商圈少數的寵物友善餐廳。
「放感情．螢火部落」有5款特色招牌美食，在鑄火料理方面，有「陸拼盤」與「海拼盤」；此外還有「老罈酸菜魚」、「醃篤鮮」以及「椒麻口水雞」。「陸拼盤」嚴選多款上等肉品，如肋排、去骨豬腳、德式香腸、烤春雞，佐以當季時蔬，在炙熱的麥飯石岩板上滋滋作響，鎖住肉汁的鮮甜。「海拼盤」嚴選來自斯里蘭卡的飽滿花蟹、日本的生食級干貝，以及來自馬達加斯加的肥美龍蝦，搭配時令鮮蔬。以最原始的烹調方式，保留海鮮的原汁原味。
「老罈酸菜魚」選用四川傳統老罈酸菜，酸香濃郁，搭配臺灣在地豆花，口感豐富。再加入空運來臺的黑鯉魚片，肉質細嫩，與酸菜湯汁完美融合，辣而不燥。「醃篤鮮」以大骨熬製的濃郁高湯為底，加入醃漬入味的豬腳，搭配鮮嫩的春筍和 Q 彈的百頁結，慢火煨煮至入味，溫潤鮮美。「椒麻口水雞」選用臺灣土雞腿，以舒肥方式烹煮，肉質鮮嫩多汁。搭配自製的椒麻醬汁，香麻帶勁。
在飲品方面，除了以錫蘭紅茶為基底，搭配伏特加與梅酒的「紅茶梅酒」，以經典長島冰茶為基礎，加入新鮮柳橙汁的「歸西冰茶」；還有以琴酒為基底，搭配嚴選蜂蜜與檸檬再加上奶蓋的「蜂蜜檸檬」，以琴酒、荔枝甜酒及萊姆酒為基底，搭配綠茶、青蘋果和百香果，調製出清新爽口的派對飲品「螢火派對鍋」外，更有嚴選優質香檳、搭配當季新鮮水果與特調風味的「生日香檳桶Shot」，讓生日派對更加難忘。
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言