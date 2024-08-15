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Nespresso推「0元即享」方案 輕鬆入手Vertuo系列咖啡機
Nespresso為小資族帶來全新咖啡機「0元即享」方案，以原價購買咖啡機即贈咖啡抵用金，不論是義式經典的Original系列或人氣熱銷的Vertuo系列，通通都適用，回饋總價值高達9,000元，最高可享100%回饋。
Nespresso人氣玫瑰金色Vertuo NEXT Premium咖啡機，現在以8,900元購買，立即回饋12次750元，總價值高達9,000元的咖啡抵用金；迷你時尚的熱銷款Vertuo POP咖啡機，可獲得12次500元，總價值共6,000元的咖啡抵用金，等同於0元輕鬆入手咖啡機。義式經典的Original系列Essenza Mini咖啡機，亦有高達53%折抵回饋的咖啡抵用金2,400元。此外，凡購買任1台0元即享方案咖啡機，可再享奶泡機加價優惠現折1,180元。
消費者於購機日後60天內啟用首筆咖啡抵用金，即可於兩年內彈性消費使用，折抵咖啡膠囊訂單的金額。此外，登入Nespresso會員護照，更可以查看專屬自己的0元即享方案，輕鬆掌握咖啡抵用金的兌換記錄。Nespresso提供消費者超過35種以上風味與多元杯量的頂級咖啡體驗，官網線上凡單筆購買滿50顆咖啡膠囊即可自動折抵咖啡抵用金外，再享免運優惠。
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