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開學季買iPad送Apple Pencil 搭配這4款筆記App發揮強大學習力

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「無邊記」App在iPhone、iPad以及Mac上都能同步使用，還可與其他同學共享編輯。圖／蘋果提供
「無邊記」App在iPhone、iPad以及Mac上都能同步使用，還可與其他同學共享編輯。圖／蘋果提供

一轉眼開學就在眼前，蘋果2024年「Back To School」教育優惠活動正熱烈進行中，即日起至9月30日期間，大專校院新生與在校生，以及教職員工，除了可用教育優惠價購買蘋果商品，買Mac優惠組合就送AirPods，買iPad優惠組合就可以把Apple Pencil一起帶回家。除了優惠組合之外，還有更多獨家教育優惠，包括加入AppleCare+服務計劃享有8折優惠，訂閱Apple Music送Apple TV+，買Pro Apps套裝只需6,990元就能一次入手Final Cut Pro、Logic Pro、Motion、Compressor、MainStage等5款影片剪接師與音樂人必備的專業創作工具。亦可以Apple Trade-In以舊換新優‍惠選購新裝置。

趕在開學前，蘋果也特別整理了一系列iPad神助攻App與必備應用，運用iPad這個大學生必備「學習神器」提高專注力並高效學習。

提高專注力

iPad上的「專注模式」，能夠幫助你專注完成手邊的事務，可設定僅重要的訊息允許通知，讓你不被過多的資訊與通知影響而分心。將所有待辦事項都加入「行事曆」、「提醒事項」之中，並在iPad主畫面上加入小工具，不需打開App就能一目瞭然。

高效生產力

大螢幕iPad特別適合使用「幕前調度」功能，可輕鬆快速切換使用中的App與視窗，也能透過「多工處理」同時進行閱讀與筆記，或是同時查看2～3個網站頁面，讓iPad更靈活、流暢且有效率地進行各種任務，同時提升學習效率。

創意超能力

現在大學課堂經常出現的上課組合，非iPad搭配Apple Pencil莫屬，上手之後就像在紙本筆記上書寫一樣流暢，可以隨時隨地記錄下重點，也能幫助我們順理解、消化資訊並加深印象，透過Apple Pencil書寫、繪畫，激發無限可能。今年新推出的Apple Pencil Pro功能更強大，支援雙指按壓和懸浮功能，不需調整筆刷也能隨著手勢一筆畫出不同筆觸，更加直覺方便。

強大筆記力

在學習的道路上，筆記一直扮演著不可或缺的角色。隨著科技的發展，數位筆記也逐漸成為高效學習的必備工具。無論是條理清晰的「子彈筆記法」、注重知識連結的「卡片盒筆記法」，還是能激發創意思考的「心智圖法」，這些工具都能發揮其獨特優點，在不同的學習情境中展現出相應效用。

蘋果內建的「無邊記」App在iPhone、iPad以及Mac上都能同步使用，支援多種檔案格式，包括照片、影片、音訊、文件、PDF、網站連結、地圖位置連結、便條、形狀與圖表等，還能與同學和朋友共享編輯筆記，不受頁面規格限制。App Store還有許多強大筆記軟體包括「Goodnotes 6」、「Notion」以及「Heptabase」等，建議學生們可以多方嘗試，找到最適合自己的筆記方式。

透過「幕前調度」可以輕鬆快速切換使用中的App與視窗。圖／蘋果提供
透過「幕前調度」可以輕鬆快速切換使用中的App與視窗。圖／蘋果提供
全系列iPad搭配Apple Penccil，學習神助攻。圖／蘋果提供
全系列iPad搭配Apple Penccil，學習神助攻。圖／蘋果提供
透過Apple Pencil書寫、繪畫，激發無限可能。圖／蘋果提供
透過Apple Pencil書寫、繪畫，激發無限可能。圖／蘋果提供
今年新推出的Apple Pencil Pro功能更強大，搭配專業軟體發揮強大創作力。圖／蘋果提供
今年新推出的Apple Pencil Pro功能更強大，搭配專業軟體發揮強大創作力。圖／蘋果提供

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