微風信義之夜8/23開趴 揪奧運金牌李洋、林郁婷走紅毯

繼每年5月的微風之夜後，8月即將展開信義之夜。2024微風信義之夜將於8月23日18:00-23:00舉辦，今年「蒙地卡羅之夜」為主題，更邀請到奧運金牌得主：羽球男雙組合的李洋，以及台灣首位獲得奧運金牌的拳擊手林郁婷擔任紅毯來賓，讓球迷們看到奧運金牌選手在競技場上的時尚穿搭。同時，還邀請到韓國男子團體「HIGHLIGHT」隊長尹斗俊，現身紅毯並出席專場活動。

微風信義館內也精心準備超過10種以上不同活動，包含孫麥傑的DJ Show、R&B歌手表演、魔術秀、皇家舞蹈表演、香檳吧、12星座調酒、Venchi與吳一無二的Fancy Desserts、塔羅占卜、似顏繪，還有Casino Royale系列挑戰，有機會獲得會員點數50萬點(價值50,000元)，或憑當晚滿額發票試手氣，遊戲贏家更將直接帶走熱門人氣精品CELINE TRIOMPHE標識印花小號翻蓋錢包(價值23,000元)或FENDI超迷你款式Fendigraphy(價值42,800元)。

微風信義之夜，正逢精品秋冬新品上市，Van Cleef & Arpels獻上多款圓潤典雅的Perlée系列新作；TASAKI獨家販售70周年聯名與限定作品，包含多款與日本品牌攜手聯名的革新性產品；VALENTINO的VLogo托特包、BALENCIAGA最夯的BEL AIR獨家款式、FERRAGAMO北部獨家銀色水鑽HUG手提包、FENDI男女秋冬系列新品、Max Mara獨家首賣短版風衣斗篷，以及YUN YUN SUN、TAKEO KIKUCHI、True Religion、SPLY等人氣品牌皆推出獨家款式與新品。

微風信義進駐超過10家以上的香氛品牌提供賓客一站選購，MOLTON BROWN新品陽光金橘系列、diptyque獨家系列Les Essences淡香精、MFK 的APOM淡香精、ACQUA DI PARMA格調曦光玫瑰淡香精、PENHALIGON’S香氛蠟燭CORINTH LINEN、CREED星珀凝光Centaurus及海珀凝音Delphinus，都在信義之夜亮相首賣。

微風信義最新開幕全台獨家「炒湘湘」，以在當晚入櫃用餐，將享有超大杯檸檬茶一杯免費招待。微風信義首創獨家雙品牌：胡同燒肉13號店「煳同燒肉夜食」與「焱の挽肉」手打炭燒和牛漢堡排專賣店，封館當日18:00後憑VIP紙本、電子邀請函，入櫃用餐即享9折獨家優惠。點點心、日本橋海鮮丼つじ半、泰集、稻舍、心潮飯店、岩漿火鍋、韓吃一隻雞、銀座杏子日式豬排也同步推出當晚用餐限定優惠。