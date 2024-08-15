JENNIE身上的耳機出自香奈兒！也是項鍊也是表

香奈兒（CHANEL）以大膽手法升級PREMIÈRE腕表 - 原創款，以香奈兒女士最愛的長項鍊為靈感，推出最新PREMIÈRE SOUND項鍊表：這款腕表不僅是一條長項鍊，更搭載了時計功能，而且還是是一副有線耳機，在具有功能性之餘也能作為時尚配飾為整體造型增添魅力。

1987年問世的PREMIÈRE腕表，八角形表殼以N°5香水瓶蓋造型為靈感，柔韌的皮革交織表鍊令人聯想起香奈兒經典包款的鍊帶，以品牌最具代表性的符碼體現自由和大膽的精神。

由腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt創作最新的PREMIÈRE SOUND表保留「珠寶腕表」的精髓，同時反映時代精神，將表鍊轉變成項鍊，並可輕鬆接上智慧型手機（適用 iPhone 及 Android 機型）或任何音訊裝置。耳機則設置麥克風和控制器，可調節音量、播放音樂和影片及接聽電話。