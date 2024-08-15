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JENNIE身上的耳機出自香奈兒！也是項鍊也是表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。圖／香奈兒提供
JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）以大膽手法升級PREMIÈRE腕表 - 原創款，以香奈兒女士最愛的長項鍊為靈感，推出最新PREMIÈRE SOUND項鍊表：這款腕表不僅是一條長項鍊，更搭載了時計功能，而且還是是一副有線耳機，在具有功能性之餘也能作為時尚配飾為整體造型增添魅力。

1987年問世的PREMIÈRE腕表，八角形表殼以N°5香水瓶蓋造型為靈感，柔韌的皮革交織表鍊令人聯想起香奈兒經典包款的鍊帶，以品牌最具代表性的符碼體現自由和大膽的精神。

由腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt創作最新的PREMIÈRE SOUND表保留「珠寶腕表」的精髓，同時反映時代精神，將表鍊轉變成項鍊，並可輕鬆接上智慧型手機（適用 iPhone 及 Android 機型）或任何音訊裝置。耳機則設置麥克風和控制器，可調節音量、播放音樂和影片及接聽電話。

可轉換式的PREMIÈRE項鍊表不僅作為時計也能成為一條長項鍊珠寶。女性化線條設計及有線耳機和諧搭配，PREMIÈRE SOUND項鍊表在功能上也毫不含糊、搭載先進音訊技術，結合被動式降噪技術隔絕外界干擾，提供極致沉浸的聽覺饗宴。正如 PREMIÈRE腕表重塑傳統製表規則，PREMIÈRE SOUND項鍊表突破創意極限，以自然優雅的魅力與精準的技術性能，記錄當下每分每秒。

JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。圖／香奈兒提供
JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。圖／香奈兒提供
JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。圖／香奈兒提供
JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。圖／香奈兒提供
PREMIÈRE SOUND項鍊表，18K黃金圖層精鋼、可拆式精鋼有線耳機，限量發行，50萬7,000元。圖／香奈兒提供
PREMIÈRE SOUND項鍊表，18K黃金圖層精鋼、可拆式精鋼有線耳機，限量發行，50萬7,000元。圖／香奈兒提供
JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。圖／香奈兒提供
JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。圖／香奈兒提供
PREMIÈRE SOUND項鍊表，18K黃金圖層精鋼、可拆式精鋼有線耳機，限量發行，50萬7,000元。圖／香奈兒提供
PREMIÈRE SOUND項鍊表，18K黃金圖層精鋼、可拆式精鋼有線耳機，限量發行，50萬7,000元。圖／香奈兒提供
JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。圖／香奈兒提供
JENNIE穿戴PREMIÈRE SOUND項鍊表。圖／香奈兒提供

腕表 香奈兒

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