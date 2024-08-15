畢加索唯一合作威士忌SPEY助攻 巨擘真跡進駐高美館

百年威士忌品牌詩貝（SPEY）自2022年起，與畢加索集團共同合作推出聯名限量系列酒款，今年更攜手英國泰德現代美術館及高雄市立美術館，舉辦「瞬間——穿越繪畫與攝影之旅」重磅特展，獻上35位國際藝術巨匠，包括巴勃羅．畢加索、安迪．沃荷和大衛．霍克尼等20世紀重點藝術家，共同呈獻近百年的絕美藝術饗宴，其中更將史上最偉大的藝術家之一——巴勃羅．畢加索的三幅珍稀真跡〈哭泣的女人〉、〈女子肖像〉及〈水手〉帶到台灣觀眾面前。此外，「SPEY×PICASSO® 聯名系列」與「AETER聯名時尚提袋」，更自即日起至11月17日開展期間，進駐高雄市立美術館。

傳承超過250年釀酒工藝的 SPEY，深信「釀酒即藝術」的核心價值，自2022年起與畢加索集團攜手推出「SPEY×PICASSO® 聯名系列」，不但成為畢加索全球唯一合作的威士忌品牌，更獲得市場熱烈迴響，共計推出7款限量聯名酒，以畢加索七位情人為主題（夢、朵拉、蜷坐的女人、酒神、歐嘉、伊娃、奧利維亞），歌頌偉大藝術的靈感來源。

SPEY長年來也以實際行動支持台灣藝文發展，舉辦藝術家培育計畫、SPEY Art Space詩貝藝術空間及藝術家圓夢計畫等行動，持續為台灣挹注藝術心血與量能。今年攜手台灣藝術團隊 AETER，共同打造聯名時尚提袋，包款設計源自AETER經典Cube方塊系列，系列以「園丁工具包」作為設計概念，希望透過作品使人重新省思「生活」、「土地」及「人」相互之間的連結，版型採用長版托特袋，並且選用帆布搭配牛皮的異材質作完美結合，同時綴以多彩的PICASSO經典創作元素，時尚典雅風格宛如一幅行走的藝術畫作。

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威士忌中的畢加索「SPEY」，長年來以實際行動支持台灣藝文發展，獨家鉅獻巴勃羅．畢加索曠世真跡。圖／哈維特提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「SPEY×PICASSO®系列」與「AETER聯名時尚提袋」華麗進駐高美館。圖／哈維特提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SPEY攜手台灣知名新銳藝術團隊「AETER」，共同打造「SPEY×PICASSO® 聯名時尚提袋」。圖／哈維特提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康