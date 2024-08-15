首部「引渡師」音樂劇！ 小劇場奇蹟全新製作再戰陰陽禁忌

華影國際製作的年度犯罪動作鉅片《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中與《狂徒》導演洪子烜強強聯手，集結林柏宏、王柏傑、李李仁、李銘忠、蔡凡熙等金獎卡司領銜主演。本片為台灣首度挑戰高難度的高鐵災難片，在企劃籌備階段即備受注目，除了曾獲國片輔導金1,500萬元、「台中拍」獎助金500萬、金馬創投FPP「中影電影開發基金」獎勵、台北市影委會400萬元及文策院的青睞，同時更有聯合數位文創、識富天使會、星環資產、龍英投資、米珞安影業、夢想創造、麻吉砥加電影及瑞德國際的投資浥注，籌備8年並挺過疫情後，今年4月開鏡拍攝，預計在2025年盛大上映。

2024-08-15 15:52