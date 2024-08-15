耗時8年！動作鉅片《96分鐘》創台灣影史規格 曝全台首座高鐵智能攝影棚

華影國際製作的年度犯罪動作鉅片《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中與《狂徒》導演洪子烜強強聯手，集結林柏宏、王柏傑、李李仁、李銘忠、蔡凡熙等金獎卡司領銜主演。本片為台灣首度挑戰高難度的高鐵災難片，在企劃籌備階段即備受注目，除了曾獲國片輔導金1,500萬元、「台中拍」獎助金500萬、金馬創投FPP「中影電影開發基金」獎勵、台北市影委會400萬元及文策院的青睞，同時更有聯合數位文創、識富天使會、星環資產、龍英投資、米珞安影業、夢想創造、麻吉砥加電影及瑞德國際的投資浥注，籌備8年並挺過疫情後，今年4月開鏡拍攝，預計在2025年盛大上映。

昨（14）日在台中霧峰中台灣影視基地，舉辦全台首座高鐵智能攝影棚開幕記者會，由監製鄒介中、導演洪子烜率領演員李李仁、古承頤、葉靜涵出席，首度對外公開從日本空運來台組裝的高鐵智能攝影棚，文化部部長李遠、影視及流行音樂產業局局長王淑芳、臺中市政府副市長鄭照新與各地文化影視協拍單位首長都到場共襄盛舉，展現對《96分鐘》與影視產業的支持。

電影《96分鐘》故事發生在行進的高鐵上，發現炸彈後引發一連串的驚險過程，首度對外開放參觀的高鐵智能攝影棚，則是最重要的電影場景，這座創台灣影史規格的高鐵智能攝影棚，由美術團隊一年多前開始設計規劃，許多配件從日本訂製運回台組裝而成，打造出適合拍攝的高鐵車廂。導演洪子烜帶領媒體參訪時介紹，車廂走道較一般車廂寬敞，並擁有利於設置軌道的兩側架高區，可說是將所有拍攝角度最大化的配置。

甫拿下台北電影獎最佳男配角獎的李李仁，在《96分鐘》中飾演一名和以往形象不同的警察，與林柏宏、王柏傑、李銘忠等人都有許多對手戲。和高鐵車廂攝影棚朝夕相處的他，也大讚場景相當逼真，拍攝時車廂兩側有數百片LED螢幕，模擬導演洪子烜親自從台北搭到左營錄下的風景影片，讓李李仁直呼：「等戲時候看著窗外，就有種我要回家了的錯覺。」

耗時8年籌備與製作，電影《96分鐘》預計2025年上映。圖＼華影國際提供

已進入後製階段的《96分鐘》，導演洪子烜親力親為，從前置到後期全程參與，而李李仁也爆料，他每天都卯起來地投入打戲中，打到全身是傷還不自知，其中有一場戲，對手演員宋芸樺很用力地將手銬硬銬在他手上，讓他手腕整個瘀青。