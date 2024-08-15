開學季必buy！「LOVEFU無光床墊」推學生限定活動 再抽日本東京雙人來回機票
隨開學季到來，許多父母格外關注孩子升學離家後的生活起居，尤其飲食與睡眠品質。LOVEFU特別推出開學季限時活動，即日起至9月10日於官網上傳「學生證明」，享學生限定無光床墊「1,000元好眠券」優惠，於9月30日前至社群分享開箱與使用心得，再抽「日本東京雙人來回機票」，詳情請見LOVEFU官網。
MIT睡眠品牌LOVEFU的無光床墊備受家長青睞，不論於租屋處或住宿舍皆能帶來舒適、高級的睡眠品質。LOVEFU針對亞洲人身形設計、研發出最適合台灣人的「飄飄雲躺感」，將10公分的無光薄墊放置於租屋處的硬床或宿舍床木板上，即可享受40公分獨立筒床般的舒適感，重塑睡眠體驗、全新定義「薄墊」；同為家長熱銷排行前三名的無光厚墊，增加EPE環保材質，提升支撐度與透氣度，揉合高級獨立筒躺感、輕巧與方便收納等優點，除能帶來良好睡眠品質外，也能享受坐臥於沙發般的慵懶時光，獨家設計工法使床墊三折站立時加倍穩固、不易倒塌，保留舒適的同時，增添使用靈活度，使消費者擁有運用自如的空間。
不論是無光薄墊或厚墊，LOVEFU皆以亞洲人的需求為出發點進行商品研發製作，使消費者擁抱全新睡眠新境界、享受舒適安眠，兼顧生活空間的彈性運用。
父母在孩子升大學離家前，較難擁有屬於自己的時間。育有2歲孩子的LOVEFU樂眠長陳均哲笑著說：「孩子出生後，哪都不能去，沒有一天睡得飽」，其實對於孩子的迅速成長，父母心裡總滿是糾結，內心祈禱孩子能在自己的雙翼下充滿安全感的長大，也期盼孩子未來成龍成鳳，自己也能安心享受生活。
為此，LOVEFU樂眠長為含辛茹苦扶養孩子長大成人的父母們準備了一份好禮，於9月30日前請孩子拍攝短影音分享於宿舍或租屋處開箱無光床墊與使用心得，上傳至Facebook或Instagram設置公開貼文，並標記LOVEFU官方帳號，即有機會抽中「日本東京雙人來回機票」。
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