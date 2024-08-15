開學季必buy！「LOVEFU無光床墊」推學生限定活動　再抽日本東京雙人來回機票

隨開學季到來，許多父母格外關注孩子升學離家後的生活起居，尤其飲食與睡眠品質。LOVEFU特別推出開學季限時活動，即日起至9月10日於官網上傳「學生證明」，享學生限定無光床墊「1,000元好眠券」優惠，於9月30日前至社群分享開箱與使用心得，再抽「日本東京雙人來回機票」，詳情請見LOVEFU官網。

MIT睡眠品牌LOVEFU的無光床墊備受家長青睞，不論於租屋處或住宿舍皆能帶來舒適、高級的睡眠品質。LOVEFU針對亞洲人身形設計、研發出最適合台灣人的「飄飄雲躺感」，將10公分的無光薄墊放置於租屋處的硬床或宿舍床木板上，即可享受40公分獨立筒床般的舒適感，重塑睡眠體驗、全新定義「薄墊」；同為家長熱銷排行前三名的無光厚墊，增加EPE環保材質，提升支撐度與透氣度，揉合高級獨立筒躺感、輕巧與方便收納等優點，除能帶來良好睡眠品質外，也能享受坐臥於沙發般的慵懶時光，獨家設計工法使床墊三折站立時加倍穩固、不易倒塌，保留舒適的同時，增添使用靈活度，使消費者擁有運用自如的空間。

不論是無光薄墊或厚墊，LOVEFU皆以亞洲人的需求為出發點進行商品研發製作，使消費者擁抱全新睡眠新境界、享受舒適安眠，兼顧生活空間的彈性運用。

父母在孩子升大學離家前，較難擁有屬於自己的時間。育有2歲孩子的LOVEFU樂眠長陳均哲笑著說：「孩子出生後，哪都不能去，沒有一天睡得飽」，其實對於孩子的迅速成長，父母心裡總滿是糾結，內心祈禱孩子能在自己的雙翼下充滿安全感的長大，也期盼孩子未來成龍成鳳，自己也能安心享受生活。