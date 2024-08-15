捷報！金車柏克金啤酒獲英國WBA「世界最佳科隆啤酒」

金車柏克金啤酒傳捷報！在世界啤酒大獎（World Beer Awards, WBA） 2024年評選中，「金車柏克金科隆啤酒」勇奪「2024世界最佳科隆啤酒（World's Best Kölsch）」與台灣區冠軍雙項最高殊榮 ；「金車柏克金黃金拉格啤酒」也再度蟬聯「台灣冠軍（TAIWAN COUNTRY WINNER LAGERHELLES/MÜNCHNER）」。金車柏克金啤酒此次在WBA競賽中，總計獲得8項肯定，其中包含1座世界冠軍、2座台灣區冠軍、2面金牌、1面銀牌及2面銅牌。

此次獲得雙冠殊榮的「金車柏克金科隆啤酒」，使用頂層酵母發酵，低溫熟成，帶有西洋梨、百香果與甜瓜等果香香氣，同時採用100%德國特南Tettnang啤酒花，帶出優雅花香，整體呈現細緻清新、乾爽易飲的口感。

「金車柏克金黃金拉格啤酒」則是以經典麥芽香氣拿下拉格啤酒類別的台灣區冠軍，以 -0°C冰點在發酵桶中長時間熟成，使風味成熟圓潤，同時擁有乾淨、爽冽絕佳口感。

英國WBA世界啤酒大獎自2007年舉辦至今，已成為全球啤酒產業的年度盛事，每年吸引來自世界各地的啤酒廠共襄盛舉，金車柏克金啤酒今年共抱回8項獎項，目前已累積329面國際競賽獎牌佳績，品質備受各項國際大獎肯定。而金車柏克金自2018年創立以來，嚴謹遵循德式啤酒工藝，堅持台灣在地鮮釀，未來將持續秉持釀出一杯好啤酒的初心，為消費者提供更多元、優質的啤酒選擇。

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