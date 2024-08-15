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整合AI功能！Pixel Buds Pro 2更聰明 雙尺寸Pixel Watch 3主打健身、跑者需求

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pixel Watch 3終於推出了45公釐的新尺寸，加上原本的41公釐，共有2種尺寸可選擇。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 3終於推出了45公釐的新尺寸，加上原本的41公釐，共有2種尺寸可選擇。記者黃筱晴／攝影

除了4款新手機，Google這次還同步發表了全新升級的智慧手錶Pixel Watch 3，以及降噪無線耳機Pixel Buds Pro 2。其中，擁有經典圓弧造型的Pixel Watch 3終於推出了45公釐的新尺寸，加上原本的41公釐，共有2種尺寸可選擇，且螢幕邊框也變小、亮度相較上一代提升2倍，整體顯示更清晰。

功能上，Pixel Watch 3最大更新是針對健康與訓練規劃新增了3個全新工具，包括每日準備指數、心肺負荷、目標負荷，每日準備指數能更準確的反應身體休息的狀態，全新演算法可以更準確偵測並分析3個反應身體恢復狀態的重要生物指標，另外心肺負荷與目標負荷則是可以為使用者提供運動訓練目標的指標建議。Pixel Watch 3也為喜愛跑步的使用者帶來全新工具，從制訂訓練規劃、提供即時引導和掌握跑後資訊等不同階段，帶來更多實用的提示與資訊。

Pixel Watch 3各尺寸都將推出Wi-Fi與LTE連線2種版本，建議售價11,990～16,490元，外觀有多種錶殼與錶帶的搭配款式，購買將會隨附6個月的Fitbit Premium訂閱，讓使用者透過個人化的指導跟進階資訊來達到更深度的訓練效果。

另外，Pixel Buds Pro 2則是首次搭載專門為進階音訊處理跟支援Google AI打造的Tensor A1晶片，讓你能夠享受更優秀的音質表現、主動降噪功能以及電池續航力，出門在外也能隨時體驗飽滿音色。而這次，Pixel Buds Pro 2除了用來播放音樂和接聽電話，更是第一款可以支援Gemini的耳機，無需開啟手機裝置，就可以透過耳機使用Gemini的便利功能，隨時詢問像是最近的公車站在哪、接收即將到來的約會提醒，或是最近有哪些新歌推薦，只要說聲「Hey Google，let's talk live」，就像帶著隨身助理一樣，幫你解決大小問題。

Pixel Buds Pro 2耳機外觀尺寸比前一代減少27%，重量更減輕24%。除了更精細輕巧的外型，Google還分析了4,500萬份的耳形掃描數據，並隨附4種不同尺寸的耳塞，讓耳機能完美服貼耳形，佩戴更舒適穩固。這次Pixel Buds Pro 2終於推出了黑白以外的新色系，共有霧灰色、陶瓷米、嫩芽綠、莓果粉4款顏色，建議售價7,490元。

Pixel Buds Pro 2耳機外觀尺寸比前一代減少27%，重量更減輕24%。記者黃筱晴／攝影
Pixel Buds Pro 2耳機外觀尺寸比前一代減少27%，重量更減輕24%。記者黃筱晴／攝影
Pixel Buds Pro 2是首款可支援Gemini的耳機，無需開啟手機裝置，就可以透過耳機使用Gemini的便利功能。圖／Google提供
Pixel Buds Pro 2是首款可支援Gemini的耳機，無需開啟手機裝置，就可以透過耳機使用Gemini的便利功能。圖／Google提供
Pixel Buds Pro 2共有霧灰色、陶瓷米、嫩芽綠、莓果粉4款顏色，建議售價7,490元。圖／Google提供
Pixel Buds Pro 2共有霧灰色、陶瓷米、嫩芽綠、莓果粉4款顏色，建議售價7,490元。圖／Google提供

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