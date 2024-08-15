格蘭傑攜手日本花卉藝術大師東信 打造23年限量版

格蘭傑（Glenmorangie）單一麥芽威士忌繼2021年發表的18年花舞限量版後，再次邀請到日本知名跨界花卉藝術大師東信（Azuma Makoto），以「森羅萬象」為主題，與格蘭傑首席調酒大師比爾‧梁思敦博士攜手合作，共同打造格蘭傑23年「森羅萬象」限量版（Dr Bill Lumsden x Azuma Makoto 23 Years Old）。

比爾‧梁思敦博士表示：「格蘭傑與東信的合作，是一場對自然奇觀的美味讚頌。包括我們首次在夏多內橡木桶中完成的威士忌，這款珍稀 23 年陳釀的單一麥芽威士忌透過其檸檬香脂、燉梨和可可的香氣，與橡木和森林泥土的氣息層層交織，呈現了自然的各種形態。」

「森羅萬象」意味著涵蓋於自然及宇宙中的一切事物。「森羅」意指各種樹木的無數行列，「萬象」則表示所有的形式、事物和自然現象。因此「森羅萬象」諭示著「來自宇宙萬物的所有存在，皆無限廣大、生生不息」。

格蘭傑23年「森羅萬象」緣起於比爾博士與東信先生在前往格蘭傑高地酒廠的旅途中的美好記憶，東信先生向比爾博士分享了日文中「森羅萬象」的概念，他們共同想像如何合作，創造一款獨特而美味的單一麥芽威士忌，讚頌大自然的所有形態。

比爾博士首先選擇最能代表格蘭傑酒廠的波本桶熟成酒液，經過長時間的醞釀，帶著滿滿檸檬香脂和蘭花的芬芳。此外，也運用了初次嘗試的默爾索（Meursault）地區的夏多內白葡萄酒橡木桶酒液進行揉合，打造出極具層次、充滿生命力的最終成果。開瓶時的香氣蔓延，有如將自身獻給大自然，從踏過被雨浸潤的土壤、穿越白露中青澀的苔蘚，翻開樹叢發現遍野的春日繁花，將大地所賜的恩惠合而為一。

品飲時，以酸中帶甜的濃郁水果香氣散於口腔，加入些許略帶鹹感、煙燻的橡木皮、烤栗子及潮濕的土壤，互相堆疊呈現雨後殘留於鮮花上的剔透露珠，清新的花香與草本的辛香碰撞出味蕾間包羅萬象的奇妙風味，帶領威士忌鑑賞家們穿梭自然奧秘的感官體驗。

日本花卉藝術大師東信深受格蘭傑23年「森羅萬象」限量版酒液所帶來的繁複花香、雨後青苔味以及土壤礦物揉合的獨特氣息而啟發，為這款臻美佳釀創作出一件含有蘭花、玫瑰及來自蘇格蘭和世界各地的無數花卉雕塑，巧妙地將它們與樹皮、根莖與苔蘚結合，並將其展示在限量版禮盒包裝上，體現出大地的神秘氣息以及其對生物包羅萬象的愛。

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