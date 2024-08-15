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早秋最氣質！「雪絨花」打造本季必備歐風托特包

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bally 2024早秋系列受法國新潮浪電影啟發，進而展現低調、簡潔的俐落風格。圖／BALLY提供
Bally 2024早秋系列受法國新潮浪電影啟發，進而展現低調、簡潔的俐落風格。圖／BALLY提供

在夏日與冬季之間，早秋的氣溫微熱也微涼，考驗穿搭功力。瑞士精品BALLY推及2024早秋系列，透過刺繡、印花、標籤和金屬飾件等多重形式重塑BALLY百年家徽，並以瑞士「雪絨花」打造出一款歐式古典風格托特包，展現源自瑞士的堅毅精神。

提到瑞士總讓人聯想到綿延不絕的美景、起士、精密的手表工業，而Bally Crest家徽則以天空的藍色、紅色三角形代表了瑞士山脈，以及白色圓圈象徵了太陽，並在本季散見於印花短袖棉T、羊絨短袖上衣等單品。於此同時，來自阿爾卑斯山4000公尺海拔中依然盛放、帶有毛絨星型花瓣的雪絨花則以繁複或簡約的多元形式呈現，出現在白色T恤的胸前位置、小巧詩意，又或成為一款酒紅色方形托特包的圖騰，搭配古典風格的插畫形式，重現Bally家族的百年歷史。

Bally本季推出的Code系列包款則是早秋另一亮點，將1939年問世的Bally TSP紅白紅條紋以細節的方式帶來月亮包、翻蓋斜背包、斜肩包、公事包等全系列包款，訂價自24,000元起，讓小資也能輕奢入手、享受源自瑞士的百年工藝。

Bally Code月亮包，37,600元。圖／BALLY提供
Bally Code月亮包，37,600元。圖／BALLY提供
Bally Code斜肩包，24,000元。圖／BALLY提供
Bally Code斜肩包，24,000元。圖／BALLY提供
象徵瑞士堅毅精神的雪絨花，並在Bally 2024早秋系列中成為白色T恤的小巧圖騰。圖／BALLY提供
象徵瑞士堅毅精神的雪絨花，並在Bally 2024早秋系列中成為白色T恤的小巧圖騰。圖／BALLY提供

瑞士 阿爾卑斯山

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