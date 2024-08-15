早秋最氣質！「雪絨花」打造本季必備歐風托特包

在夏日與冬季之間，早秋的氣溫微熱也微涼，考驗穿搭功力。瑞士精品BALLY推及2024早秋系列，透過刺繡、印花、標籤和金屬飾件等多重形式重塑BALLY百年家徽，並以瑞士「雪絨花」打造出一款歐式古典風格托特包，展現源自瑞士的堅毅精神。

提到瑞士總讓人聯想到綿延不絕的美景、起士、精密的手表工業，而Bally Crest家徽則以天空的藍色、紅色三角形代表了瑞士山脈，以及白色圓圈象徵了太陽，並在本季散見於印花短袖棉T、羊絨短袖上衣等單品。於此同時，來自阿爾卑斯山4000公尺海拔中依然盛放、帶有毛絨星型花瓣的雪絨花則以繁複或簡約的多元形式呈現，出現在白色T恤的胸前位置、小巧詩意，又或成為一款酒紅色方形托特包的圖騰，搭配古典風格的插畫形式，重現Bally家族的百年歷史。