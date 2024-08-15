國泰航空熱門航點限時85折優惠 每張最高再折1200元

搶攻下半年旅遊旺季，國泰航空即日起特推出多重官網優惠，8月30日前凡於國泰航空官網訂購由台北或高雄出發至東南亞、中國大陸、歐洲、紐澳等26個熱門航點來回機票，經濟艙85折起、商務艙93折起，預訂時輸入優惠編號CXDEAL1200，再享每張機票最高1200元折扣；針對旅客最愛的日本，也有經濟艙最優85折限時優惠。

國泰航空表示，8月30日前凡於國泰航空官網訂購由台北或高雄出發至東南亞、中國大陸、歐洲、紐澳等航點來回機票，出發期間於2024年12月31日前，即可享折扣優惠。此外，國泰航空官網預訂至日本東京、大阪、名古屋來回機票只要台幣12020元起。

國泰航空表示，旅客可以在線上提早預辦登機手續，在方便轉機的時間抵達香港，在等候接駁航班時，符合資格的旅客可前往貴賓室享受餐點，詳細資訊可至官網查詢。