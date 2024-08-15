Google摺疊手機來了！Pixel 9 Pro Fold官網預購送AI功能進階版再回饋11,800元

Pixel粉絲敲碗許久，Google終於在今年在台推出首款摺疊機Pixel 9 Pro Fold，搭載目前最強大的Tensor G4處理器，讓使用者能夠透過大螢幕更流暢地享受的多工體驗，同時，也擁有Pixel手機系列完整的智慧拍照功能，將實用的Google AI功能，像是畫圈搜尋、魔術修圖、完美合照、影片強化器發揮得更淋漓盡致。Pixel 9 Pro Fold即日起於Google商店、指定合作通路開放預購，共推出陶瓷米、曜石黑2款顏色，售價56,990元起，並將於台灣時間9月4日正式上市。

聰明的消費者都知道，首波預購送最大，現在於Google商店預購Pixel 9 Pro Fold除了可獲得11,800元Google商店消費點數，為了讓更多使用者可以體驗整合Google AI所帶來的便利性，購機還會獲得1年免費的Google One AI進階版方案訂閱，先體驗全新Gemini Live功能（目前僅支援英文）、使用Gemini Advanced（支援繁體中文），以及2TB的雲端儲存空間。

Pixel 9 Pro Fold相較去年推出、並未在台上市的品牌首款摺疊機，機身更薄、螢幕更大、邊框更窄，且今年Pixel 9 Pro Fold採用全新轉軸，可輕鬆完全攤平。透過8吋的Super Actua Flex螢幕，亮度比前一代提升80%，讓使用者在戶外或艷陽環境下也可以清楚看見螢幕呈現的內容。除了可透過分割畫面進行多工處理，更支援YouTube多格觀看功能，可一次在內螢幕上同時觀看最多4個影片。

對手遊族來說大螢幕也相當有吸引力，Google也與許多遊戲開發商合作發揮裝置優勢，像是《狂野飆車：傳奇大集結》和《迪士尼無限飛車》將在內螢幕上支援免手持模式。今年稍晚，預計還會有更多遊戲陸續加入最佳化行列，包含《Minecraft》、《糖果蘇打傳奇》、《NBA無限》和《英雄聯盟：激鬥峽谷》等，帶來更沈浸的遊戲體驗。