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朦朧而閃耀 帝舵巧克力棕腕表 再現月影之美
月亮的存在，除了提醒我們美，更有無常與殘缺的存在。一年之中三大節日的中秋節即將來臨，帝舵（Tudor）推薦了TUDOR ROYAL巧克力棕色面盤款，再現了月光昏黃閃耀的朦朧魅力。
月亮的精準周期並非以月為單位，精確而言，應是29天12小時44分，通常精確的月相顯示則為29又1/2天。然而月相顯示畢竟並非日常生活中的應用，一如手表早已脫離單純閱讀時間的功能，成為一種個人風格的選擇與外顯；具有一體成型表殼、表帶設計的帝舵「皇家」（TUDOR ROYAL）腕表，至今問世已超過50年、歷久彌新。新款41毫米腕表則是以精鋼搭配了運用太陽紋修飾面盤的巧克力棕色，當手腕轉動時，也像反射出如絲綢般的流動光暈。
表款具有時間、日期、星期，三種時間顯示資訊，並搭配立體的羅馬數字時標，古典雅緻。同時表圈與表帶的鏈結則採用搶眼的金黃色，像月球表面蒼白與陰影的交錯，層次幽微對比、巧現陰翳與閃耀之美。除41毫米外，另有38、34毫米與28毫米，價格店洽。
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