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Google Pixel 9全系列新機登台 售價26,490元起 8月22日這2款率先開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pixel 9 Pro XL推出曜石黑、陶瓷米、霧灰色、石英粉4款顏色，售價39,990元起。記者黃筱晴／攝影
Pixel 9 Pro XL推出曜石黑、陶瓷米、霧灰色、石英粉4款顏色，售價39,990元起。記者黃筱晴／攝影

Google今發表搭載Google AI的Google Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL、Google Pixel 9 Pro Fold摺疊手機，Pixel Watch 3智慧手錶、Pixel Buds Pro 2無線藍牙耳機等硬體新品。Google這次超有誠意，不只一次送上超多新品，就連摺疊機也首度在台開賣，且色系一應俱全，除了Pixel 9 Pro，其他款新品即刻開放預購，預計8月22日率先正式開賣Pixel 9、Pixel 9 Pro XL，9月4日開賣首次引進台灣的摺疊機Pixel 9 Pro Fold，Pixel 9 Pro將於日後推出。

Pixel 9系列外型設計採用全新滑順圓弧邊角設計，平面邊框更容易握持，鏡頭模組則是變成有點可愛的圓弧設計。Pixel 9與Pixel 9 Pro都是6.3吋，兩者差異主要是在鏡頭數量、規格，以及部分相機功能；Pixel 9 Pro XL則是擁有6.8吋大螢幕。除了尺寸差異，Pro系列使用霧面玻璃背蓋搭配拋光金屬邊框、Pixel 9則是使用亮面玻璃背蓋搭配霧面金屬邊框。

Pixel 9全系列機型皆搭載自家全新Tensor G4晶片，是第一款能夠運行多模態Gemini Nano模型的處理器，同時，這次也再推出全新的相機AI功能，解決許多人拍照時的困擾，其中「一起拍」功能可以幫你快速合成，將兩張擁有相同背景與角度的照片，拼接成一張所有人都在畫面內的完美合照，讓你不再需要隨時攜帶腳架或請不知道拍照技術如何的陌生路人幫你拍合照。

另外，新增的「自動構圖修正」可以在拍攝後重新調整照片的畫面構圖，自然地擴增背景、改變拍攝取景範圍與視角；「AI編輯功能」則結合了Gemini，只要透過文字敘述，就能重新後製照片裡想要呈現的元素，讓照片變得更完美。

Pixel 9將推出曜石黑、陶瓷米、嫩芽綠、莓果粉4款顏色，售價為26,490元起；Pixel 9 Pro與Pixel 9 Pro XL則是推出曜石黑、陶瓷米、霧灰色、石英粉4款顏色，售價分別為33,490元、39,990元起。Pixel 9 Pro Fold將推出陶瓷米、曜石黑兩款顏色，售價為56,990元起。

迎接AI世代，Google為了讓更多使用者可以體驗Pixel 9系列整合Google AI所帶來的便利性，購買Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL以及Pixel 9 Pro Fold的使用者將獲得1年免費的Google One AI進階版訂閱方案，搶先體驗全新Gemini Live功能（目前僅支援英文）、使用Gemini Advanced（支援繁體中文），以及2TB的雲端儲存空間。

透過Gemini使用者可以更輕鬆的方式來問問題跟尋找解答。記者黃筱晴／攝影
透過Gemini使用者可以更輕鬆的方式來問問題跟尋找解答。記者黃筱晴／攝影
（左起）Pixel 9與Pixel 9 Pro都是6.3吋，Pixel 9 Pro XL則是擁有6.8吋大螢幕。記者黃筱晴／攝影
（左起）Pixel 9與Pixel 9 Pro都是6.3吋，Pixel 9 Pro XL則是擁有6.8吋大螢幕。記者黃筱晴／攝影
只要透過文字敘述，Gemini就能重新後製照片裡想要呈現的元素。記者黃筱晴／攝影
只要透過文字敘述，Gemini就能重新後製照片裡想要呈現的元素。記者黃筱晴／攝影
「自動構圖修正」可以在拍攝後重新調整照片的畫面構圖。記者黃筱晴／攝影
「自動構圖修正」可以在拍攝後重新調整照片的畫面構圖。記者黃筱晴／攝影
Google在台推出全新旗艦手機Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL、Pixel 9 Pro Fold、第3代智慧手錶Pixel Watch 3，以及全新無線耳機Pixel Buds Pro 2等硬體新品。圖／Google
Google在台推出全新旗艦手機Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL、Pixel 9 Pro Fold、第3代智慧手錶Pixel Watch 3，以及全新無線耳機Pixel Buds Pro 2等硬體新品。圖／Google
「一起拍」功能解決大合照總是漏一人的窘境。記者黃筱晴／攝影
「一起拍」功能解決大合照總是漏一人的窘境。記者黃筱晴／攝影
Pixel 9 Pro則是推出曜石黑、陶瓷米、霧灰色、石英粉4款顏色，售價33,490元起。記者黃筱晴／攝影
Pixel 9 Pro則是推出曜石黑、陶瓷米、霧灰色、石英粉4款顏色，售價33,490元起。記者黃筱晴／攝影
Pixel 9推出曜石黑、陶瓷米、嫩芽綠、莓果粉4款顏色，售價為26,490元起。記者黃筱晴／攝影
Pixel 9推出曜石黑、陶瓷米、嫩芽綠、莓果粉4款顏色，售價為26,490元起。記者黃筱晴／攝影

Fold Gemini

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