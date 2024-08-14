東尼獎8獎音樂劇《Once, 愛是唯一》 男女主角夫妻合鳴

一名失戀的都柏林街頭藝人，心碎的歌聲吸引了年輕的捷克女孩注意，兩人透過音樂訴說著愛與失去，一場新的戀情似乎又將展開……2007年愛爾蘭音樂愛情電影《曾經。愛是唯一》好評如潮，改編成同名音樂劇後連拿美國東尼獎8項大獎，本周末即將在台中國家歌劇院演出《Once, 愛是唯一》。

電影《曾經。愛是唯一》當年以主題曲〈Falling Slowly〉榮獲奧斯卡最佳電影原創歌曲，改編音樂劇2012年就獲得東尼獎11項提名，並拿下最佳音樂劇、最佳音樂劇劇本等8項大獎，2013年首登倫敦西區，10年間巡演不斷，曾在墨爾本、首爾、多倫多、都柏林、雪梨等地演出。

即將在歌劇院上演的《Once, 愛是唯一》2023全新製作版，由倫敦西區與紐約百老匯首輪版男主角亞瑟．達維爾（Arthur Darvill）擔綱主演，去年甫以音樂劇《奧克拉荷馬》拿下奧利佛獎最佳演員，表演實力正值顛峰。

這次亞瑟來台，還將和他真實人生中的妻子伊內絲．德．克拉克（Ines de Clercq）分飾男女主角，共譜情歌，與10位音樂家演員輪番上場，一邊演奏吉他、小提琴、大提琴、手風琴、曼陀林琴和爵士鼓等樂器，一邊搭配劇情發展，時而劇中人、時而場外客，展現比電影更加豐富飽滿的角色人物的內心世界，8月17日、18日就可在國家歌劇院五感大滿足。

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