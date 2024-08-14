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陳詩媛接機引爭議 航警局說明「一切依法辦理」

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
巴黎奧運羽球男雙金牌王齊麟女友陳詩媛(左)，因進入管制區接機引發爭議。航警局澄清一切依法辦理。記者黃仲明/攝影
巴黎奧運羽球男雙金牌王齊麟女友陳詩媛(左)，因進入管制區接機引發爭議。航警局澄清一切依法辦理。記者黃仲明/攝影

中華羽球代表隊選手李洋及王齊麟在巴黎奧運羽球男雙金牌戰中，以2:1成績勝出，為台灣摘下一面金牌；兩位選手於本月7日歸國時受到熱烈歡迎，其中王齊麟女友「樂天女孩」陳詩媛因進入管制區接機被酸太高調，有媒體報導時甚至引用錯誤法條，質疑航警局借證是目無法紀。航警局今晚澄清，陳詩媛進入管制區接機乃依法辦理。

航警局表示，依據民航機場管制區進出管制區作業規定第18點第1項規定，公務接待通行證可由中央各院及所屬二級機關申借接送貴賓，每一班機同一對象，以借證三枚為限。

航警局指出，奧運羽球金牌選手王齊麟於8月7日搭乘長榮BR-88航班返台，教育部依上述規定於8月6日發函向航警局申借公務接待通行證，經審核符合借證規定。借證人員亦由教育部體育署人員全程陪同，進入管制區時依規定實施人身及隨身物品安全檢查，符合航空保安規定。

據了解，教育部體育署於6日發函航警局，同時替陳詩媛及中華全民羽球發展協會吳姓理事長申借公務接待通行證。航警局收到公文後立即針對2人進行安全查核，確認無安全疑慮後核借臨時證，2人則在7日上午由教育部體育署人員帶往航警局第二航廈的發證檯借證。

巴黎奧運 教育部 金牌

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