Google Pixel 9系列預購熱烈 哪款最受歡迎？中華電信這麼說
中華電信今（14）日上午於網路門市開放限量預購的Google Pixel 9、Pixel 9 Pro XL、Pixel 9 Pro Fold，宣布預購額滿，其中，以Pixel 9 Pro XL機型最受歡迎，預購數量占7成，Google Pixel 9系列將於8月22日正式開賣。
中華電信統計網路門市預購狀況，大螢幕手機仍為消費者購買主流，預購最熱烈的機型為陶瓷米色Pixel 9 Pro XL，占預購量7成，其中以256G容量為主、占比7成5；而消費者矚目的「最薄摺疊手機」Pixel 9 Pro Fold，則以容量512G的曜石黑為最多人預購、占比5成5。
完成Google Pixel 9系列預購的客戶，搭配中華電信精采5G指定資費方案，中華電信加贈萬元限時首購搶先禮，包括Pixel 原廠配件&購物金最高7000元、Hami Video影劇館+首年免費（價值2,388元）、手機保險3個月（最高價值1264元）、舊換新限時加碼折2,000元。
中華電信將於8月22日起，陸續開賣Google Pixel 9系列及Google Pixel Watch 3、Google Pixel Buds Pro 2等熱門穿戴式裝置。
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