挺拳后林郁婷奧運奪金 安永集團推限時優惠拿好康

台灣女兒拳后林郁婷奮戰不懈勇奪奧運拳擊金牌，安永鮮物健康超市全台門市暨網路商店、餐飲品牌「Blue Fish Bar」、「MD創作料理」，以及由集團關係企業「全越運動」運營的XPORTS運動場館，即日起陸續推出多種限時優惠好康活動，一同歡慶奪金創紀錄。

安永鮮物健康超市全台門市與官方網站，推出Betery乳清蛋白優惠活動，為補充優質蛋白質應援。即日起至8/25止，門市享有現製Betery乳清蛋白風味飲買一送一，如在門市和官網購買乳清蛋白粉包享有原價一盒六包入399元，特惠價250元，相當於63折的超值好康。

全越運動運營的XPORTS運動場館亦響應奪金歡慶活動，即日起至8/25，臺北大學運動中心、臺北市信義運動中心、臺北市榮星花園游泳池，以及桃園市八德三號社會住宅微型運動中心，皆推出Betery乳清蛋白買一包送一包(依現場口味為主)。臺北大學運動中心與臺北市信義運動中心，另有初動負荷一對一課程買十堂送一堂的優惠活動，其他運動場館也推出各式好康優惠。