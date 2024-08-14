快訊

台北小巨蛋旁驚悚車禍...轎車突衝上人行道撞3人 1女傷重不治

與夏克立離婚官司落幕 黃嘉千恢單曝心聲

勘比美經濟縮影！巴菲特執掌波克夏 最新財報透露何種端倪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

JISOO背心小露纖腰 微性感復古造型站台電影秀新包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使JISOO日前出席電影《Victory》首爾首映會時，以黑色無袖背心、Dior石洗Oblique丹寧褲搭配Dior 2024-2025秋冬系列最新Miss Dior翻蓋包。圖／Dior提供
Dior品牌大使JISOO日前出席電影《Victory》首爾首映會時，以黑色無袖背心、Dior石洗Oblique丹寧褲搭配Dior 2024-2025秋冬系列最新Miss Dior翻蓋包。圖／Dior提供

Dior品牌大使JISOO日前出席電影《Victory》首爾首映會時，身穿黑色無袖背心、Dior石洗Oblique丹寧褲，一身簡約襯托Dior 2024-2025秋冬系列最新Miss Dior翻蓋包款，讓人很難不注意到這款活潑又搶眼的設計：黑色小牛皮包身上裝飾經典的Miss Dior主題圖案，洋溢1960年代風格；搭配的復古金色飾面金屬飾牌亦點綴Miss Dior標誌，配有可調校肩背帶，既時髦又年輕。

Miss Dior系列亮相於Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri所創作的Dior 2024-2025 秋冬時裝系列大秀中，以Marc Bohan和Philippe Guibourgé在1967年構思出的時裝系列為靈感，是時尚圈脫離訂製服仍舊能風靡世界的決定性時刻。

「Miss Dior」標誌貫穿了整個Miss Dior系列的造型，喚起兩個時代、兩代之間的傳承概念與兩個時尚世界。引人注目的塗鴉出現在T恤、夾克、圍巾、Walk'n'Dior 運動鞋、Dior Book Tote托特包上，以及本季全新推出的Miss Dior包款上。這個圖案也出現在兼具功能性與裝飾性的金屬上，賦予鞋履、珠寶、腰帶和眼鏡活潑亮眼的復古氣息。

MISS DIOR黑色與白色MISS DIOR印花小牛皮提包，12萬元。圖／Dior提供
MISS DIOR黑色與白色MISS DIOR印花小牛皮提包，12萬元。圖／Dior提供
MISS DIOR鏤空MISS DIOR字樣金屬扣與黑色光滑小牛皮皮帶，22,500元。圖／Dior提供
MISS DIOR鏤空MISS DIOR字樣金屬扣與黑色光滑小牛皮皮帶，22,500元。圖／Dior提供
MISS DIOR海軍藍色塗鴉手工捲邊斜紋方巾，12,900元。圖／Dior提供
MISS DIOR海軍藍色塗鴉手工捲邊斜紋方巾，12,900元。圖／Dior提供
MISS DIOR白色與黑色MISS DIOR印花小牛皮提包，12萬元。圖／Dior提供
MISS DIOR白色與黑色MISS DIOR印花小牛皮提包，12萬元。圖／Dior提供
Dior品牌大使JISOO日前出席電影《Victory》首爾首映會時，以黑色無袖背心、Dior石洗Oblique丹寧褲搭配Dior 2024-2025秋冬系列最新Miss Dior翻蓋包。圖／Dior提供
Dior品牌大使JISOO日前出席電影《Victory》首爾首映會時，以黑色無袖背心、Dior石洗Oblique丹寧褲搭配Dior 2024-2025秋冬系列最新Miss Dior翻蓋包。圖／Dior提供
DIOR TOUJOURS駝色防潑水機能布料與黑色MISS SIOR印花中型提包，12萬5,000元。圖／Dior提供
DIOR TOUJOURS駝色防潑水機能布料與黑色MISS SIOR印花中型提包，12萬5,000元。圖／Dior提供
DIOR BOOKTOTE黑白雙色MISS DIOR字樣刺繡大型托特包，11萬元。圖／Dior提供
DIOR BOOKTOTE黑白雙色MISS DIOR字樣刺繡大型托特包，11萬元。圖／Dior提供
Dior品牌大使JISOO日前出席電影《Victory》首爾首映會時，以黑色無袖背心、Dior石洗Oblique丹寧褲搭配Dior 2024-2025秋冬系列最新Miss Dior翻蓋包。圖／Dior提供
Dior品牌大使JISOO日前出席電影《Victory》首爾首映會時，以黑色無袖背心、Dior石洗Oblique丹寧褲搭配Dior 2024-2025秋冬系列最新Miss Dior翻蓋包。圖／Dior提供
D-BOBBY MISS DIOR印花漁夫帽，34,500元。圖／Dior提供
D-BOBBY MISS DIOR印花漁夫帽，34,500元。圖／Dior提供
MISS DIOR S1I玳瑁方形鏡框勃艮第紅色鏡片太陽眼鏡，17,000元。圖／Dior提供
MISS DIOR S1I玳瑁方形鏡框勃艮第紅色鏡片太陽眼鏡，17,000元。圖／Dior提供
MISS DIOR黑色漆皮與MISS DIOR金屬雕刻低跟鞋，40,000元。圖／Dior提供
MISS DIOR黑色漆皮與MISS DIOR金屬雕刻低跟鞋，40,000元。圖／Dior提供
DIOR藍色石洗OBLIQUE緹花細節丹寧褲，72,000元。圖／Dior提供
DIOR藍色石洗OBLIQUE緹花細節丹寧褲，72,000元。圖／Dior提供
MISS DIOR黑色漆皮包，11萬5,000元。圖／Dior提供
MISS DIOR黑色漆皮包，11萬5,000元。圖／Dior提供

Dior 標誌

延伸閱讀

迎24秋冬 DIOR女裝重現60年代 男裝致敬傳奇芭蕾男神

F1最時髦冠軍Lewis Hamilton聯手Dior 客座設計滑雪板

JISOO暢遊巴黎這顆包隨身！經典設計好收納不怕掉東西

Dior如何靠「明星效應」穩坐營收前段班？Jisoo、NewJeans搶攻年輕族群，簽下「周董」原因其實不簡單！

相關新聞

JISOO背心小露纖腰 微性感復古造型站台電影秀新包

Dior品牌大使JISOO日前出席電影《Victory》首爾首映會時，身穿黑色無袖背心、Dior石洗Oblique丹寧褲...

Onitsuka Tiger鬼塚虎75周年活動 劉以豪東京街拍示範日系鬆弛感

Onitsuka Tiger鬼塚虎於日本東京表參道舉辦紀念品牌創立75周年的特別活動，呈現鬼塚虎的歷史軌跡。鬼塚虎為75...

抓住夏天尾巴？輕奢小包Valextra打造冰淇淋車限時開吃

想到夏天，總讓人聯想到美味的冰淇淋。義大利品牌Valextra今日發表2024秋冬包款，於品牌SOGO敦化館內舉行，並邀...

東尼獎最佳音樂劇「Once, 愛是唯一」 8月17日台中首演

2012年美國劇場界最高榮譽「東尼獎」最佳音樂劇「Once, 愛是唯一」8月17、18日將在台中歌劇院演出2023年全新...

Tiffany百億奢華珠寶襲台 近6億紅鑽、石上貓頭鷹吸睛

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）將自8月15日起至8月23日止假師大美術館舉辦「Ti...

勃肯250周年特展松菸展出 秋冬新款Reykjavik初亮相

德國製鞋品牌勃肯BIRKENSTOCK自1774年創立至今已250年，勃肯BIRKENSTOCK 250年歷史特展「Th...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。