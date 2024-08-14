Onitsuka Tiger鬼塚虎75周年活動 劉以豪東京街拍示範日系鬆弛感

Onitsuka Tiger鬼塚虎於日本東京表參道舉辦紀念品牌創立75周年的特別活動，呈現鬼塚虎的歷史軌跡。鬼塚虎為75周年特別推出的五雙紀念鞋款也在此活動中正式亮相，活動將展出至8月25日止，開放免費入場。喜歡鬼塚虎的粉絲，若剛好有造訪東京不妨前往一覽。

該活動展出75雙鬼塚虎歷史鞋款的照片，每一雙都擁有獨特的故事和設計概念，包括品牌創立的第一雙與經典的歷史鞋款，以及啟發品牌走向全球的代表作品。這回也首次展出由鬼塚虎靈感創作的裝置藝術作品，以全電腦圖形、XR擴增實境及動作捕捉技術製作的鬼塚虎全球專門店巡迴短影片，打造沈浸式感官模擬的跨領域展覽。

鬼塚虎也特別邀請台灣男演員劉以豪及韓國男演員蔡鍾協參加品牌周年活動，劉以豪全身造型以全黑色調為基底，鞋款選擇品牌經典系列中的MEXICO 66家族中的新成員MEXICO 66 DRIVING，鞋面採用柔軟牛皮打造與拼接麂皮，鞋側邊以刺繡虎爪紋設計，腳後跟處飾以霧黑金屬立體，低調簡約不失細節。

劉以豪東京街拍造型，則以一身休閒白襯衫及黑短褲搭配，並用亮眼的湖藍色針織毛衣及同色中筒襪點綴，打造整體視覺亮點。鞋款選擇鬼塚虎周年限定鞋款OHBORI A50，這是世界上第一雙在中底使用EVA材質的馬拉松鞋，於1974年推出，其復古鞋面搭配流線型鞋底，成為穿搭中的重點。

機場穿搭部分則選擇Onitsuka Tiger印花短袖上衣搭配縮口休閒長褲，腳上穿的是MEXICO 66 SD系列，鞋側邊融合了火焰設計，整體造型適合乘坐飛機時穿著，舒適又不失質感。

【Onitsuka Tiger鬼塚虎75周年東京特別紀念活動】

活動時間：2024年8月9日至2024年8月25日

開放時間：上午11:00 晚上7:00 (最後入場時間為晚上6:30 )

活動開放最後一日（2024年8月25日，星期日），上午11:00開放至下午5:00，最後入場時間為下午4:30

地址：6-14-2 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

門票：免費入場（提前預訂優先）

入場及預約僅限單人單次