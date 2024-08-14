抓住夏天尾巴？輕奢小包Valextra打造冰淇淋車限時開吃

想到夏天，總讓人聯想到美味的冰淇淋。義大利品牌Valextra今日發表2024秋冬包款，於品牌SOGO敦化館內舉行，並邀請女星邵雨薇出席。現場再與義大利巧克力品牌Venchi合作，打造一台限時快閃的Gelato小餐車，抓住甜美的夏日尾聲。

一身白色連身洋裝的邵雨薇，分別使用了紅陶配色的Iside包款與羊絨米色的Milano包款，典雅的設計與輕巧尺寸，展現義大利時尚之都米蘭的沈穩都會。Valextra 2024秋冬新品包款並強調柳條編織、刺繡工法加持，創造出材質與色彩、細節的對比；Valextra 2024秋冬新品中，主推的Milano包款是以細膩的皮革修邊，呈現出硬挺俐落，呈現圓潤輪廓的Mochi包款則帶來了米白、黑色等多種選擇，可手提或手勾造型；此外Iside系列包款則混搭運用了皮革與帆布，在商務正式中融入休閒氣氛，輕快走跳。

而在Valextra遠東Sogo敦化店登場的Valextra x Venchi期間限定義式冰淇淋車，已由即日起開始，只要於現場加入品牌LINE官方帳號，並完成社群指定任務，即可兌換冰品，活動內容以現場官方公告為準，並將持續至8月22日（四）為止。