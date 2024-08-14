聽新聞
test
0:00 / 0:00
抓住夏天尾巴？輕奢小包Valextra打造冰淇淋車限時開吃
想到夏天，總讓人聯想到美味的冰淇淋。義大利品牌Valextra今日發表2024秋冬包款，於品牌SOGO敦化館內舉行，並邀請女星邵雨薇出席。現場再與義大利巧克力品牌Venchi合作，打造一台限時快閃的Gelato小餐車，抓住甜美的夏日尾聲。
一身白色連身洋裝的邵雨薇，分別使用了紅陶配色的Iside包款與羊絨米色的Milano包款，典雅的設計與輕巧尺寸，展現義大利時尚之都米蘭的沈穩都會。Valextra 2024秋冬新品包款並強調柳條編織、刺繡工法加持，創造出材質與色彩、細節的對比；Valextra 2024秋冬新品中，主推的Milano包款是以細膩的皮革修邊，呈現出硬挺俐落，呈現圓潤輪廓的Mochi包款則帶來了米白、黑色等多種選擇，可手提或手勾造型；此外Iside系列包款則混搭運用了皮革與帆布，在商務正式中融入休閒氣氛，輕快走跳。
而在Valextra遠東Sogo敦化店登場的Valextra x Venchi期間限定義式冰淇淋車，已由即日起開始，只要於現場加入品牌LINE官方帳號，並完成社群指定任務，即可兌換冰品，活動內容以現場官方公告為準，並將持續至8月22日（四）為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言